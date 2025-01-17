Ураган зазнав четвертої поразки поспіль, Сокіл розгромив in.IT у матчі 12 туру Екстра-ліги

У п'ятницю, 17 січня, стартував 12 тур української Екстра-ліги з футзалу.

У першому матчі ігрового дня один з аутсайдерів Любарт обіграв Ураган. Для клубу з Івано-Франківська це вже четверта поразка поспіль.

А у паралельній зустрічі один з лідерів чемпіонату Сокіл розгромив in.IT та продовжив гонитву за Авророю та ХІТом.

О 16:00 ігровий день закриватимуть Енергія та Кардінал-Рівне.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

12 тур, 17 січня

Любарт – Ураган 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Масевич 11, 1:1 – Сименко 21, 2:1 – Романюк 35, 3:1 – Запорожець 36, 3:2 – Британ 40.

Сокіл – in.IT Львів 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – Бабак 2, 2:0 – Первєєв 4, 3:0 – Кожуховський 8, 4:0 – Чорний 8, 5:0 – Первєєв 26.

16:00 Енергія – Кардинал-Рівне

Раніше стало відомо, що один з клубів Екстра-ліги оформив трансфер гравця збірної Парагваю.