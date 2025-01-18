Атлетик Футзал з камбеком обіграв SkyUp у матчі 12 туру Екстра-ліги

У суботу, 18 січня, відбувся один матч у межах 12 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик Футзал у домашньому поєдинку здолав київський SkyUp з рахунком 5:3.

Гості завдяки голу Гайвана та дублю Літвінова змогли вийти вперед. Дніпряни змогли повернутися у гру після дубля Щура, гола Сторожука та двома мячами Калашника наприкінці зустрічі.

Атлетик після перемоги має в активі 17 очок та посідає 7 місце в турнірній таблиці чемпіонату, SkyUp йде четвертим з 18 балами.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

12 тур, 18 січня

Атлетик Футзал – SkyUp 5:3

Голи: 0:1 – Гайван, 1:1 – 25 Щур, 1:2 – Літвінов, 1:3 – 18 Літвінов, 2:3 – 21 Сторожук, 3:3 – 25 Щур, 4:3 – 26 Калашник, 5:3 – 40 Калашник

Напередодні Кардинал виявився сильнішим за Енергію, а Ураган зазнав четвертої поразки поспіль.