Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Атлетик Футзал з камбеком обіграв SkyUp у матчі 12 туру Екстра-ліги

Олександр Булава — 18 січня 2025, 13:27
Атлетик Футзал з камбеком обіграв SkyUp у матчі 12 туру Екстра-ліги
АФУ

У суботу, 18 січня, відбувся один матч у межах 12 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Атлетик Футзал у домашньому поєдинку здолав київський SkyUp з рахунком 5:3.

Гості завдяки голу Гайвана та дублю Літвінова змогли вийти вперед. Дніпряни змогли повернутися у гру після дубля Щура, гола Сторожука та двома мячами Калашника наприкінці зустрічі.

Атлетик після перемоги має в активі 17 очок та посідає 7 місце в турнірній таблиці чемпіонату, SkyUp йде четвертим з 18 балами.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
12 тур, 18 січня

Атлетик Футзал SkyUp 5:3

Голи: 0:1 – Гайван, 1:1 – 25 Щур, 1:2 – Літвінов, 1:3 – 18 Літвінов, 2:3 – 21 Сторожук, 3:3 – 25 Щур, 4:3 – 26 Калашник, 5:3 – 40 Калашник

Напередодні Кардинал виявився сильнішим за Енергію, а Ураган зазнав четвертої поразки поспіль.

Екстра-ліга SkyUp Київ Атлетик Футзал

SkyUp Київ

Український футзальний клуб підписав гравця збірної Парагваю
Український футзальний клуб посилив склад двома досвідченими бразильцями
Аврора повернула лідерство, ХІТ виграв у Сухої Балки, друга перемога Любарта в сезоні: результати Екстра-ліги
SkyUp розгромив Любарт, ХІТ переграв Сокіл у результативному перенесеному матчі 2 туру Екстра-ліги
Сокіл здолав SkyUp, Суха Балка переграла Ураган та інші результати 9 туру Екстра-ліги

Останні новини