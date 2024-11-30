Чемпіон проти володаря Кубку, Сокіл прийме Любарт, Суха Балка зіграє зі SkyUp: розклад матчів Екстра-ліги

Сьогодні, 30 листопада, відбудуться три матчі 7 туру чемпіонату України з футзалу.

В центральному матчі ігрового дня чинний чемпіон України прийме володаря національного Кубку Ураган. Також Сокіл спробує повернутися на переможний шлях у домашньому поєдинку проти Любарта, а SkyUp зіграє на виїзді проти Сухої Балки.

Розклад матчів Екстра-ліги на 30 листопада

12:00 Сокіл – Любарт

– Любарт 12:00 Суха Балка – SkyUp

13:00 ХІТ – Ураган

Нагадаємо, напередодні МСК Харків у Полтаві поступився Кардиналу, а Аврора впевнено перемогла Енергію.