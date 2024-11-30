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Чемпіон проти володаря Кубку, Сокіл прийме Любарт, Суха Балка зіграє зі SkyUp: розклад матчів Екстра-ліги

Ігор Чернявський — 30 листопада 2024, 10:48
Чемпіон проти володаря Кубку, Сокіл прийме Любарт, Суха Балка зіграє зі SkyUp: розклад матчів Екстра-ліги
АФУ

Сьогодні, 30 листопада, відбудуться три матчі 7 туру чемпіонату України з футзалу.

В центральному матчі ігрового дня чинний чемпіон України прийме володаря національного Кубку Ураган. Також Сокіл спробує повернутися на переможний шлях у домашньому поєдинку проти Любарта, а SkyUp зіграє на виїзді проти Сухої Балки.

Розклад матчів Екстра-ліги на 30 листопада

  • 12:00 Сокіл – Любарт
  • 12:00 Суха Балка – SkyUp
  • 13:00 ХІТ – Ураган

Нагадаємо, напередодні МСК Харків у Полтаві поступився Кардиналу, а Аврора впевнено перемогла Енергію.

Екстра-ліга Сокіл Ураган ХІТ Любарт SkyUp Київ Суха Балка

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