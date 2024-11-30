Чемпіон проти володаря Кубку, Сокіл прийме Любарт, Суха Балка зіграє зі SkyUp: розклад матчів Екстра-ліги
АФУ
Сьогодні, 30 листопада, відбудуться три матчі 7 туру чемпіонату України з футзалу.
В центральному матчі ігрового дня чинний чемпіон України прийме володаря національного Кубку Ураган. Також Сокіл спробує повернутися на переможний шлях у домашньому поєдинку проти Любарта, а SkyUp зіграє на виїзді проти Сухої Балки.
Розклад матчів Екстра-ліги на 30 листопада
- 12:00 Сокіл – Любарт
- 12:00 Суха Балка – SkyUp
- 13:00 ХІТ – Ураган
Нагадаємо, напередодні МСК Харків у Полтаві поступився Кардиналу, а Аврора впевнено перемогла Енергію.