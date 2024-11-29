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Кардинал-Рівне обіграв МСК Харків у 7 турі Екстра-ліги

Станіслав Лисак — 29 листопада 2024, 15:20
Кардинал-Рівне обіграв МСК Харків у 7 турі Екстра-ліги
Асоціація футзалу України

Сьогодні, 29 листопада, відбувся один поєдинок сьомого туру футзальної Екстра-ліги України.

Рівненський Кардинал здолав МСК Харків. Рівненці після успішної першої половини (3:2) зуміли підкріпити рахунок вдалою грою і в другому таймі та перемогти 5:3.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
7 тур, 29 листопада

МСК Харків – Кардинал-Рівне 3:5 (2:3)

Голи: 0:1 - 3 Ланко, 1:1 - 13 Хахілєв, 1:2 - 17 Ланко, 2:2 - 19 Фаталієв, 2:3 - 20 автогол Крюков, 2:4 - Волянюк, 3:4 - 34 Фаталієв, 3:5 - 38 Малиновський

Сьогодні відбудеться ще один матч у Екстра-лізі. Лідер чемпіонату Аврора прийме вдома львівську Енергію:

15:00 Аврора – Енергія

Напередодні у Києві, в Будинку футболу, відбулося жеребкування 4-го попереднього етапу Кубку України-2024/25.

Екстра-ліга Енергія Кардинал-Рівне Аврора МСК Харків

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