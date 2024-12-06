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Аврора зустрінеться зі SkyUp Київ, Енергія прийматиме Сокіл у 8 турі Екстра-ліги

Станіслав Лисак — 6 грудня 2024, 08:14
Аврора зустрінеться зі SkyUp Київ, Енергія прийматиме Сокіл у 8 турі Екстра-ліги
Асоціація футзалу України

Сьогодні, 6 грудня, відбудеться два матчі 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.

В центральному матчі ігрового дня лідер чемпіонату України Аврора завітає в гості до SkyUp Київ, який розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці.

Також хмельницький Сокіл завітає в гості до віцечемпіона попереднього сезону Екстра-ліги, львівської Енергії.

Чемпіонат України – Екстра-ліга
8 тур, 6 грудня

12:00. SkyUp Київ – Аврора

13:00. Енергія – Сокіл

Напередодні гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.

Екстра-ліга Енергія Сокіл Аврора SkyUp Київ

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