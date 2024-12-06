Аврора зустрінеться зі SkyUp Київ, Енергія прийматиме Сокіл у 8 турі Екстра-ліги
Асоціація футзалу України
Сьогодні, 6 грудня, відбудеться два матчі 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.
В центральному матчі ігрового дня лідер чемпіонату України Аврора завітає в гості до SkyUp Київ, який розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці.
Також хмельницький Сокіл завітає в гості до віцечемпіона попереднього сезону Екстра-ліги, львівської Енергії.
Чемпіонат України – Екстра-ліга
8 тур, 6 грудня
8 тур, 6 грудня
12:00. SkyUp Київ – Аврора
13:00. Енергія – Сокіл
Напередодні гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.