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Визначився найкращий гравець місяця в Екстра-лізі

Олексій Мурзак — 5 грудня 2024, 23:20
Визначився найкращий гравець місяця в Екстра-лізі
Ростислав Семенченко
АФУ

Гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

В листопаді Семенченко провів 4 матчі, в яких забив 5 голів. Лідер Аврори отримав 47% голосів.

Загалом, 21-річний універсал у поточному сезоні забив 8 голів і наразі займає друге місце у гонці бомбардирів.

У 7-му турі Аврора з Семенченком впевнено перемогла Енергію (5:2). Наразі команда займає першу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок (6 перемог та 1 нічия).

Екстра-ліга футзал Аврора Ростислав Семенченко

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