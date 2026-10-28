Агромат підписав ексгравця Урагана та збірної України

Клуб Екстра-ліги Агромат оголосив про підписання універсала Мар'яна Пелеха.

Про це повідомила пресслужба киян.

Футзаліст перебрався до новачка елітного дивізіону на правах вільного агента після того, як навесні 2026 року залишив Суху Балку.

Також Пелех протягом кар'єри виступав за львівську Енергію та Ураган. В активі футзаліста є 10 матчів за збірну України U-21 (4 голи) та два поєдинки за дорослу команду – у межах товариських матчів у 2020 році.

В Екстра-лізі Агромат за підсумками восьми турів посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши три очки

Раніше кияни оголосили про підписання колишнього воротаря Сухої Балки Гайдая.