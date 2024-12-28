ХІТ переграв Сокіл у результативному перенесеному матчі 2 туру Екстра-ліги

На суботу, 28 грудня, заплановані два матчі української Екстра-ліги з футзалу.

У перенесеній грі другого туру зустрілися Сокіл та ХІТ, третя та друга команди чемпіонату України відповідно.

У першому таймі клуб зі Хмельницького мав перевагу у два м'ячі, яку кияни змогли нівелювати. І хоча господарі майданчика знову вийшли вперед, на перерву команди пішли за рівного рахунку 3:3.

Після відпочинку Сокіл знову повів у рахунку, але ХІТ дуже швидко відповів двома голами. Хмельницький колектив уперше був у ролі наздоганяючого, з якою він не до кінця впорався.

Зрівнявши рахунок, під кінець матчу Сокіл пропустив двічі та зазнав поразки.

В іншому поєдинку ігрового дня SkuUp приймає Любарт.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

28 грудня

2 тур: Сокіл – ХІТ 5:7 (3:3)

13:30, 10 тур: SkyUp – Любарт

Нагадаємо, що днем раніше один із клубів Екстра-ліги України оголосив про призначення нового головного тренера.