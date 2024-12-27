Клуб Екстраліги призначив нового головного тренера

Клуб української Екстраліги з футзалу Суха Балка призначив Сергія Гупаленка новим тренером команди.

Про це повідомила пресслужба команди.

Колектив із Жовтих Вод кілька днів тому звільнив із посади головного тренера Дениса Овсяннікова.

Після 10 зіграних матчів Суха Балка розмістилась на 6 місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 13 очок.

Зазначимо, що в останньому матчі Овсяннікова на посаді головного тренера, клуб з Жовтих Вод обіграв Ураган.