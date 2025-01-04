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Аврора виграла дев'ятий матч поспіль, Енергія мінімально здолала Атлетик Футзал: результати Екстра-ліги

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 14:35
Аврора виграла дев'ятий матч поспіль, Енергія мінімально здолала Атлетик Футзал: результати Екстра-ліги
Енергія Львів
Instagram Енергії

У суботу, 4 січня, повернулася українська Екстра-ліга з футзалу.

Програму 10 туру чемпіонату України продовжили три протистояння.

У першому матчі цього ігрового дня зустрічалися середняки змагання, Атлетик Футзал та Енергія. Гості здобули мінімальну перемогу за рахунок голу у другому таймі.

На годину пізніше на майданчик вийшли гравців Урагана та Аврори. Лідер чемпіонату ще по ходу першого тайму зробив усе, щоб виграти свій дев'ятий матч поспіль.

О 14:00 відбудеться останній поєдинок, у якому зійдуться ХІТ та МСК Харків.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
10 тур, 4 січня

Атлетик Футзал – Енергія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кузь 35.

Ураган – Аврора 1:4 (1:3)

  • 14:00 ХІТ – МСК Харків

Нагадаємо, що тур розпочався ще 28 грудня, коли SkyUp не мав труднощів у грі з Любартом.

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