Аврора виграла дев'ятий матч поспіль, Енергія мінімально здолала Атлетик Футзал: результати Екстра-ліги
У суботу, 4 січня, повернулася українська Екстра-ліга з футзалу.
Програму 10 туру чемпіонату України продовжили три протистояння.
У першому матчі цього ігрового дня зустрічалися середняки змагання, Атлетик Футзал та Енергія. Гості здобули мінімальну перемогу за рахунок голу у другому таймі.
На годину пізніше на майданчик вийшли гравців Урагана та Аврори. Лідер чемпіонату ще по ходу першого тайму зробив усе, щоб виграти свій дев'ятий матч поспіль.
О 14:00 відбудеться останній поєдинок, у якому зійдуться ХІТ та МСК Харків.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
10 тур, 4 січня
Атлетик Футзал – Енергія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кузь 35.
Ураган – Аврора 1:4 (1:3)
- 14:00 ХІТ – МСК Харків
Нагадаємо, що тур розпочався ще 28 грудня, коли SkyUp не мав труднощів у грі з Любартом.