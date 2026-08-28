Чернявський: Після ЧС-2024 відбувся крок вперед у впізнаваності футзалу в Україні

Лідер ХІТа та збірної України з футзалу Ігор Чернявський у коментарі Чемпіону оцінив розвиток цього виду спорту в Україні в останні роки.

"Як змінився футзал за останні роки? Як би парадоксально не звучало, але стало набагато краще. Тобто футзал був дуже слабко розвинений медійно – я кажу про кількість глядачів як в онлайні, так і про фанатів на трибунах. Зараз футзал дуже непогано розвивається.

Думаю, це перш за все через успіхи збірної на Євро-2022 та ЧС-2024. Після чемпіонату світу, мабуть, і відбувся певний крок вперед в плані впізнаваності як спорту. Клуби підтягуються завдяки збірній, але поки не так сильно", – заявив Чернявський.