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Чернявський: Після ЧС-2024 відбувся крок вперед у впізнаваності футзалу в Україні

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 13:07
Чернявський: Після ЧС-2024 відбувся крок вперед у впізнаваності футзалу в Україні
Ігор Чернявський
УЄФА

Лідер ХІТа та збірної України з футзалу Ігор Чернявський у коментарі Чемпіону оцінив розвиток цього виду спорту в Україні в останні роки.

"Як змінився футзал за останні роки? Як би парадоксально не звучало, але стало набагато краще. Тобто футзал був дуже слабко розвинений медійно – я кажу про кількість глядачів як в онлайні, так і про фанатів на трибунах. Зараз футзал дуже непогано розвивається.

Думаю, це перш за все через успіхи збірної на Євро-2022 та ЧС-2024. Після чемпіонату світу, мабуть, і відбувся певний крок вперед в плані впізнаваності як спорту. Клуби підтягуються завдяки збірній, але поки не так сильно", – заявив Чернявський.

Нагадаємо, новий сезон української Екстра-ліги з футзалу стартує 29 серпня. Раніше визначився розклад першого туру чемпіонату.

футзал Ігор Чернявський

Ігор Чернявський

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