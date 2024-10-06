Браво! Пишаємося: реакція соцмереж на бронзу збірної України з футзалу

Сьогодні, 6 жовтня, збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу над Францією (7:1).

Ця тріумфальна подія не лишилася осторонь, через що українські футбольні клуби, селебриті та звичайні фанати залишили багато відгуків на гру. Навіть Федерація футзалу Казахстану привітала "жовто-синіх".

Традиційно, редакція сайту Чемпіон зібрала найкращі коментарі після виступу наших футзалістів.

Нагадаємо, що Україна вдруге в історії зіграла в бронзовому фіналі чемпіонату світу. У 1996 році наша збірна поступилася в матчі за 3 місце команді Росії (2:3).

На груповому етапі "жовто-сині" спершу зазнали поразки від віцечемпіонів світу аргентинців (1:7), але потім перемогли Анголу (7:2) і Афганістан (4:1), здобувши друге місце в групі.

У плей-оф наші хлопці перемогли Нідерланди (3:1) в 1/8 фіналу та вибороли путівку до півфіналу, здолавши Венесуелу (9:4). У боротьбі за вихід у фінал команда поступилася п'ятиразовим чемпіонам світу — Бразилії (2:3).