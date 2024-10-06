Гол головою та хеттрик Абакшина: огляд матчу бронзового фіналу ЧС-2024 Україна – Франція

Збірна України впевнено обіграла французів у матчі за третє місце на ЧС-2024. Поєдинок завершився з рахунком 7:1.

У першому таймі була рівна гра. На перерву команди пішли за мінімальної переваги команди Косенка – відзначився Ігор Чернявський.

У другому таймі "синьо-жовті" краще реалізовували моменти. Михайло Зварич головою подвоїв перевагу українців, дубль оформив Євген Жук, а справжнім "злим генієм" для французів став Данило Абакшин, на рахунку якого хет-трик.

Огляд матчу

Чемпіонат світу 2024 – футзал

Матч за 3 місце, 6 жовтня

Україна – Франція 7:1 (1:0)

Голи: Чернявський, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 30, 33 – Саадауї, 23

Україна вдруге в історії зіграла в бронзовому фіналі Мундіалю. У 1996 році наша збірна, в складі якої грав нинішній головний тренер Олександр Косенко, поступилася в матчі за 3 місце команді Росії – 2:3.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).