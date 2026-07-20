ХІТ знайшов заміну Сухову, який перейшов у Спортинг

Київський ХІТ представив першого новачка літнього міжсезоння, який став голкіпер Дмитро Дяченко.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Дмитро виступатиме за ХІТ під 77-м ігровим номером. Саме під цим номером за чинних чемпіонів України раніше грав воротар Олександр Сухов, який напередодні перейшов у португальський Спортинг.

Дяченко є вихованцем рівненської ДЮСШ-4, дебютував у дорослому футзалі ще у сезоні-2020/21. З того часу в його активі 88 матчів за Кардинал-Рівне в чемпіонаті та Кубку України.

Минулий сезон виявився для голкіпера надзвичайно результативним: у 25 поєдинках він відзначився 4 забитими м'ячами.

Нагадаємо, на початку червня ХІТ вчетверте поспіль став чемпіоном України з футзалу, обігравши у фінальній серії Атлетик Футзал.

Напередодні визначились суперники столичного колективу по основному раунду футзальної Ліги чемпіонів сезону-2026/27.