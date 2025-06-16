Весь п’єдестал – київський: головне про вирішальні матчі фіналу та бронзової серії плейоф Екстра-ліги

Протягом восьми місяців "Чемпіон" тримав уболівальників футзалу в курсі різноманітних подій в Екстра-лізі, минулий вікенд став підсумковим у справі визначення призерів чемпіонату України, а також часом, коли варто підбити підсумки заключного блоку матчів, які у вітчизняному футзалі зробили історією сезон-2024/25.

Після двох перших поєдинків в обох серіях, в чемпіонській і за бронзові медалі, визначилися очевидні фаворити. Але андердоги в них, Aurora Team і Сокіл, доклали максимальних зусиль, щоб шлях для ХІТа до третього поспіль чемпіонства і SkyUp Futsal до першого в історії клубу комплекту бронзових медалей не став легкою прогулянкою.

Відкрили суботній ігровий день SkyUp Futsal і Сокіл, і якщо в перших двох матчах рахунок незмінно відкривала команда Романа Ковальчика, то в Києві "авіаторам" знадобилося трохи більше хвилини, щоб повести в рахунку. Хмельничани не одразу оговталися і в першому таймі стійко трималися, намагаючись не відпустити суперника у відрив. Свого часу команда Романа Ковальчика дочекалася по перерві, коли вперше повела в рахунку.

Такий перебіг подій позбавив киян впевненості, і на 37-й хвилині Сокіл двома голами поставив SkyUp Futsal в неймовірно скрутне становище – 2:5. Але надалі з хмельничанами сталося те, що було цього сезону неодноразово. Бажання втримати рахунок зіграло злий жарт і ледь не поховало все те, на що Сокіл награв раніше. Якихось миттєвостей не вистачило команді Тараса Шпички, щоб відіграти всі три м’ячі, і в підсумку вона зазнала першої поразки в серії.

Як з’ясувалося за добу, Сокіл витиснув з себе все можливе, і в четвертій грі бронзової серії не знайшов у собі ресурсів, щоб ударом відповідати на удар – перший тайм 0:3. Мінус три команді Романа Ковальчика в плейоф вже вдавалося відіграти, але це було не про недільну гру. По перерві SkyUp Futsal і Сокіл один одному забили двічі, що дозволило "авіаторам" стати переможцем цього протистояння.

В третій грі фінальної серії у ХІТа майже одразу все пішло не так, коли ж кількість помилок біля власних воріт почала зашкалювати, їх підчищати перестав навіть Олександр Сухов. Гру ХІТа в третьому матчі можна схарактеризувати тільки одним словом – провальна, і за великим рахунком підопічні Олега Лук’яненка виявилися просто неготовими до того, що їм золоті медалі не віддадуть за просто так. Обговорення матчу з рахунком 4:9 – справа невдячна, і чи зроблять з неї висновки не тільки тренери, а і футболісти ХІТа, це мала показати недільна гра.

Шокова терапія пішла на користь ХІТу, і в неділю на майданчику була команда, яка вийшла забирати своє. Холоднокровність, виваженість, сконцентрованість, прагнення дограти кожний епізод – все це домінувало над аргументами Aurora Team, яка не відійшла від щастя перемоги в грі напередодні. 1:0 на користь ХІТа після перших 20 хвилин це не те що мало б бути на табло по грі. По перерві, поступаючись 0:2, команда Євгена Задорожного змогла повернутися в гру, і ці два м'ячі відіграла.

Надалі гра пішла, як то кажуть, до голу, його забив ХІТ, а за хвилину до фінальної сирени Олександр Педяш поставив фінальну, чемпіонську крапку. 4:2 – ХІТ увійшов до сонму великих, до числа чотирьох команд, яким триразове чемпіонство поспіль підкорювалося раніше – до одеського Локомотива, донецького Шахтаря і харківського Локомотива. Чотири поспіль чемпіонства було лише у херсонського Продексіма, тож ХІТу є до чого прагнути в сезоні-2025/26.

ФК ХІТ

Київський п’єдестал

Вперше за більш ніж 30-річну історію проведення чемпіонатів України на п’єдесталі пошани розташувалися три команди з одного міста – ХІТ став чемпіоном України, Aurora Team срібним призером, SkyUp Futsal бронзовим. В далекі й не дуже часи не поодинокими були випадки, коли в чемпіонаті України брали участь по кілька команд з одного міста. Максимально одного разу був представлений Львів, чотирма командами – Енергією, ТВД, Таймом і Кардиналом.

Більше однієї команди в різні роки виставляли Запоріжжя, Донецьк, Харків, Одеса, Львів, втім, випадків, коли в трійці призерів були дві команди з одного міста, було не так багато, власне всього чотири. Це в сезонах 98/99 (запорізькі Вінер Форд-Університет і Запоріжкокс), 99/00 (запорізькі Запоріжкокс і Дніпроспецсталь), 00/01 (київські Уніспорт-Будстар і ІнтерКрАЗ) і 09/10 (львівські Тайм і Енергія).

З огляду на сьогоднішню футзальну мапу, так виглядає, що досягнення трьох київських команд – це назавжди, і його повторити зможуть тільки столичні команди. Цього сезону в Екстра-лізі було дві команди зі Львова, але від п’єдесталу обидві вони були дуже далеко.

Розгром

Те, що фінальна серія плейоф, коли один проти одного грають рівні за силою супротивники, унеможливлює результати, які вважаються розгромними, футзальною Екстра-лігою спростовувалося неодноразово. Чого далеко ходити, достатньо пригадати минулий сезон, крапку в якому ХІТ поставив, розбивши у Львові Енергію з класичним рахунком 5:0.

В цьогорічному плейофі команда Олега Лук’яненка також відзначилася безжалісним ставленням до свого суперника, коли в Дніпрі відвантажила шість "сухих" м’ячів у ворота Athletic Futsal. І хто б міг подумати, що і їй самій доведеться випити цю гірку чашу – поразка від Aurora Team 4:9.

ХІТ не вперше в сезоні так серйозно провалився, це було і в регулярному чемпіонаті, коли чемпіони України програли SkyUp Futsal 3:8 в шістнадцятому турі. Aurora Team безпосередньо в плейоф вдруге розгромила свого суперника, вперше це було в четвертій півфінальній грі проти SkyUp Futsal 5:0, а загалом у всьому сезоні команда Євгена Задорожного з великим рахунком перемогла своїх суперників вп’яте.

З урахуванням матчів минулого вікенда в чемпіонаті зіграні 164 гри (132 в регулярному чемпіонаті плюс 32 в плейоф), розгромні перемоги в них фіксувалися 25 разів, і це 15,24%.

Історичні дев’ять

Одночасно з жахливою розгромною поразкою ХІТ встановив власний клубний рекорд за кількістю пропущених м’ячів в одній грі, який так і хочеться назвати антирекордом. Ніколи команда Олега Лук’яненка в жодному змаганні, в якому брала участь, а це чемпіонати України в Першій лізі та Екстра-лізі, в Кубку України, в Лізі чемпіонів, не пропускала дев’ять м’ячів в одній грі. Вісім м’ячів за гру ХІТ за всі роки свого існування пропускав два рази, один з яких був цього сезону, про що було трошки вище. І от нове "досягнення" – дев’ять м’ячів. Чи личить воно такій команді, як ХІТ, навіть при тому, що вона змогла захистити титул чемпіона країни, відповідь на це питання очевидна.

Найкращий гол

Найкраще в футзалі, як і в футболі, це м'яч у воротах, а що може бути краще голу, який став чемпіонським. Саме це є цього разу головним критерієм у визначенні "кращого голу" тижня, і ним є м'яч, який в четвертій фінальній грі опинився у воротах Aurora Team від ноги Олександра Педяша.

Програючи 2:3, Aurora Team прагнула перевести гру в овертайм, граючи з п’ятим польовим гравцем. Обставини на майданчику були напружені безмежно – команді Євгена Задорожного потрібно було діяти так, щоб уникнути власної помилки, але зробити це не вдалося. Юрій Сагайдачний трохи відпустив від себе м'яч, і цього Олександру Педяшу було достатньо, щоб різким рухом ноги відправити м'яч в напрямку порожніх воріт. Щастя було в неділю на боці ХІТа, і м'яч від ноги Педяша закотився у ворота.

Грати залишалося ще 98 секунд, в теорії врятувати гру можна, на практиці – ні. Це Aurora Team і не вдалося.

Визнанню голу Педяша чемпіонським можна було б заперечити, що формально переможним є третій м'яч, який забив Ігор Чернявський, але ніякого протиріччя тут немає. Гол капітана ХІТа дійсно переможний, але чемпіонський – це гол Олександра Педяша. Після нього можна було починати святкувати й відкорковувати шампанське прямо на майданчику, не очікуючи, коли пролунає фінальна сирена.

Покер

Однією з версій причини двох поразок Aurora Team від ХІТа у двох домашніх матчах була низька ефективність лідера атак команди Ростислава Семенченка, яка межувала з констатацією його відсутності на майданчику. Звісно ж, не фізичної, а ігрової. Зовсім інша картина – третя фінальна гра, в якій Семенченко, як та класична театральна рушниця, яка всю п’єсу провисіла на стіні, а потім вистрілила, нагадав про себе підвищеною результативністю.

В першому таймі Ростислав відзначився двома м’ячами у ворота ХІТа, до яких по перерві додав ще два точних удари. Всім відомо в Екстра-лізі, що типовими для Семенченка є голи, забиті ударами з-за меж штрафного майданчика з відстані 8-13 метрів, а от в грі проти ХІТа жоден з його голів не був "типовим". В трьох м’ячах Семенченко виступив як завершальний наконечник, вражаючи ворота ударом з меж штрафного майданчика, а ще одного разу він поцілив у порожні ворота чемпіонів України.

Якщо у двох попередніх сезонах чотири голи в одній грі у виконанні одного гравця були зафіксовані лише одного-єдиного разу, то цього сезону покер був оформлений вже вчетверте. А був ще навіть і пента-трик у виконанні Євгенія Жука. Щодо Семенченка, то гравець Aurora Team вдруге забив чотири м’ячі в одній грі, а раніше це в дев’ятнадцятому турі в грі проти SkyUp Futsal зробив Владислав Моспан. Ще два покери також в активі гравців київських команд – Ігоря Чернявського (ХІТ) і Шаропіньо (SkyUp Futsal).

Хет-трик, що не відбувся

Два м’ячі до свого активу додав в першій, а загалом в третій грі бронзової серії легіонер SkyUp Futsal Лукас. Могло б бути й три, але після його третього результативного удару по воротах Сокола взяття воріт не було зараховане, і сталося це за таких обставин.

На самому прапорці завершення другого тайму основного часу "авіатори" отримали право на аут, після якого Боб щосили пробив у напрямку дальньої штанги, м'яч пролетів крізь стінку, яку складали Костянтин Абзалов та Владислав Первєєв, і на замиканні Лукас переправив м'яч до сітки.

Радість господарів від цієї події була шаленою, але згодом таким же шаленим був і розпач, адже арбітри взяття воріт не зафіксували. Чому? На думку арбітрів – через те, що м'яч перетнув лінію воріт вже після завершення часу гри.

Чи коректним є це рішення, річ у тім, що в існуючих технічних реаліях Екстра-ліги беззаперечну відповідь на це питання дати неможливо. Як в позитивному, так і в негативному аспекті. На змаганнях рівня УЄФА та ФІФА працює технічна система VS (Video Support), яка в Україні має назву ВПА (відеопідтримка арбітра), вона в тому числі дозволяє передивитися спірні моменти, пов’язані з часом гри, при чому, показ часу засинхронізований з трансляційними камерами, що і дозволяє встановити напевне, наприклад, в який момент м'яч перетнув лінію воріт і чи сталося це у відведений ігровий час. Це щось на кшталт того, що вболівальники неодноразово могли бачити в іграх НБА і НХЛ.

На матчах Екстра-ліги ВПА не застосовується. Переважна більшість тих спортарен, на яких проходять матчі, просто не пристосовані для того, щоб встановити необхідну кількість камер, які б транслювали гру з усіх потрібних ракурсів. Окрім того, стосовно тієї арени в Києві, де грали SkyUp Futsal та Сокіл, є ще одна проблема. Навіть, якщо ВПА була б присутньою, і вона б не допомогла вирішити ситуацію, а проблема в тому, що табло налаштоване так, що воно на останній хвилині не веде відлік секунд з частками. Тобто, можна бачити, що грати залишається ще 30, 29, 28 секунд і так далі секунд, а для коректної роботи ВПА потрібно, щоб йшовся відлік десятих часток секунди.

Якщо справу з десятими на табло на київській арені виправити можна, то заради того, щоб уникнути раз на рік гіпотетичної ситуації, яка виникла в кінці третьої гри між SkyUp Futsal та Соколом, клуби Екстра-ліги вкладатися в дороговартісну систему ВАП, так, як це зробили клуби УПЛ у футболі, придбавши кілька автобусів з ВАР, абсолютно не готові. Це не дозволять ані кошти, ані ті спорткомплекси, в яких вони грають. Поки так, як є, долю епізоду буде вирішувати людський фактор в обличчі арбітрів.

Воротар-голеадор

Унікальне досягнення було встановлене в заключній грі бронзової серії в останній день чемпіонату. Голкіпер Сокола Сергій Шевченко відзначився двома голами у ворота SkyUp Futsal, і унікальність в тому, що це єдина гра, в якій всі м’ячі однієї команди в одній грі забивав тільки воротар. Якщо хтось подумав, що Сергій двічі влучно пробив по порожнім воротам, то це зовсім не так – після ударів Шевченка двічі був змушений капітулювати його візаві зі SkyUp Futsal Ілля Бакінський.

Вперше це сталося на 31-й хвилині. Півтора тайма Сокіл ніяк не міг розкрити захист "авіаторів", і вдалося це лише Сергієві Шевченку. Владислав Первєєв відкотив м'яч Шевченку, і на його потужний удар метрів з 13-ти Бакінський зреагував з запізненням.

Коли ж гра вже котилася до свого завершення, на передостанній хвилині Шевченко вдало відгукнувся на діагональну силову передачу від Даніїла Чижика.

Сергій Шевченко наразі серед провідних забивних воротарів, і після дубля у ворота SkyUp Futsal в його активі стало 11 забитих м’ячів. З цим показником Шевченко вийшов на чисте четверте місце серед воротарів-голеадорів за всю історію чемпіонатів України. Більше тільки в Олександра Сухова – 15 голів, та у Юрія Савенка і Віталія Денюжкіна – по 13 м’ячів. Зараз Шевченко у самому розквіті – йому 26 років, і четверте місце це ще не його межа.

Щодо сезону, що став історією, то в ньому Сергій Шевченко забив чотири м’ячі, і всі вони були виключно в іграх плейоф. Це другий показник, і більше тільки в Олександра Сіріцького – п’ять точних ударів. За весь сезон воротарі команд Екстра-ліги забили 23 голи, які в активі тринадцяти голкіперів. Найбільше забили три воротарі Сокола: Сергій Шевченко, Ярослав Кожуховський і Богдан Бабенко засмучували своїх візаві сім разів.

Дабл-пенальті

В першому таймі останньої гри фіналу гравці Aurora Team сім разів порушили правила, що призвело до двох 10-метрових в їхні ворота. Обидва порушення були ще за мінімальної переваги ХІТа в рахунку 1:0. На 16-й хвилині бити "десятку" пішов Євген Сірий і поцілив в штангу.

А за три хвилини ще гірше виконав дабл-пенальті Олександр Педяш, який не влучив у ворота.

Промахи Сірого і Педяша наочна ілюстрація того, що виконання 10-тиметрового удару це загальна ахіллесова п’ята всіх команд Екстра-ліги. Загалом в сезоні дабл-пенальті виконувалися 46 разів, але реалізовані були лише 14, що складає 30,43%. ХІТ пробивав дабл-пенальті чотири рази, і лише Євгену Сірому одного разу вдалося переграти воротаря, до речі, це був Юрій Савенко в грі ще в 12-му турі.

Те, що гравці Aurora Team могли спокійно порушувати правила і не перейматися тим, що за це їх покарають голом, свідчить така статистика. У ворота срібного призера чемпіонату 10-метрові призначалися 10 разів, голами стали лише два дабл-пенальті, і чотири рази гравці, які пробивали дабл-пенальті у ворота Aurora Team, взагалі не влучили в площину воріт.

Найбільше пробивали 10-метрові гравці SkyUp Futsal – 11, з яких реалізовані чотири. Найменше, по одному разу, гравці Athletic Futsal і Енергії, і обидва ці удари не стали голами.

Відставка

Несподіваною заявою в післяматчевому коментарі до четвертої фінальної гри приголомшив головний тренер Aurora Team Євген Задорожний:

"Це була моя остання гра як керівника Aurora Team, головного тренера. Детального роз’яснення, чи він сам вирішив піти, чи його пішли, Євген Задорожний не надав. Враховуючи, що до того, як Євген Задорожний очолив цю команду, він не мав ніякого досвіду в якості футзального тренера, можна припустити, що після дворічного перебування в Екстра-лізі він для себе вирішив, що футзал це не його, і йому, як людині з футболу, саме футбол є привабливішим".

Бонус. Про гроші на конто АФУ

Напруга заключного блоку вирішальних матчів знайшла своє відображення в кількості карток, які гравці отримували на майданчику, і з яких чимало було не за ігрові порушення, а, висловлюючись протокольною мовою, за неспортивну поведінку. У всіх чотирьох команд не обійшлося без перевищення ліміту у два попередження, а за наявності трьох жовтих карток настає відповідальність у вигляді сплати штрафу в розмірі 5000 грн. на р/р Асоціації футзалу України.

До речі, нагадаємо, що платити 5000 після трьох жовтих карток це таке собі удосконалення з боку АФУ, адже минулого сезону клуби перераховували 3000 грн. і після чотирьох карток в одній грі. Часи змінюється, і інфляція торкнулася навіть того, чого, здавалося б, не мала торкатися. Втім, за рік змінився курс гривні до долара, і з ним потрібність в грошах на розвиток футзалу стала ще потрібнішою.

Сокіл, ХІТ, Aurora Team понад два попередження отримали в одній з двох ігор, SkyUp Futsal в обох, і це додало до загальної суми штрафів ще 25000 грн. Час підбивати річний підсумок тих грошей, з якими клуби розлучилися через недисциплінованість своїх гравців, і підсумкова річна сума склала 265 тис. грн. Вона між клубами розподілилася таким чином:

60 тисяч – SkyUp Futsal

40 тисяч – ХІТ

30 тисяч – Aurora Team

25 тисяч – Суха Балка, Сокіл

по 20 тисяч – in.IT, МСК Харків

по 15 тисяч – Athletic Futsal, Кардинал-Рівне

по 5 тисяч – Ураган, Енергія, Любарт

Що нам готує наступний сезон

Щороку після завершення сезону перед Асоціацією футзалу України виникає проблема, якою Екстра-ліга буде в новому змагальному році. За відсутності чітко вибудованої змагальної вертикалі з лігами потрібно розмовляти з потенційно новими клубами, які можуть за рівнем інфраструктури й фінансів не відповідати "нежируючій" від розкоші Екстра-лізі.

От і цього року в червні немає точної інформації, скільки команд буде в найсильнішому футзальному дивізіоні в сезоні-2025/26. Наразі в футзальному середовищі йдуть небезпідставні розмови про те, що команди МСК Харків та in.IT вирішили опуститися в Першу лігу.

Ще гірша інформація з двох клубів з великою історією, які представляли енергетичну галузь. Львівська Енергія вирішила взяти паузу у виступах на всеукраїнському рівні. Близький до цього й івано-франківський Ураган, який заради виживання не проти отримати якесь бюджетне фінансування. Але чи потрібно воно в наш складний час, це мають вирішувати франківські депутати на чолі з мером міста Русланом Марцинківим.

Тобто, Екстра-ліга близька до того, щоб втратити чотири команди. Натомість готовність піднятися до Екстра-ліги підтвердила Фурнітура з Коломиї, яка в сезоні-2024/25 стала срібним призером Першої ліги. Веде перемовини з АФУ щодо участі в Екстра-лізі одеський Tyre Expert, найкраща команда Першої ліги.

Від цього і невизначеність з форматом, який АФУ не проти зберегти у вигляді регулярного чемпіонату, де команди зіграють у два кола, плюс стадія плейоф. Хоча 18 ігор в "регулярці" це для футзалу ні про що, і не сприяє зростанню майстерності. Чекаємо до серпня, коли все стане зрозумілим і про кількість команд, і формат чемпіонату, який за попередніми розкладами має стартувати 30 серпня.

Анатолій Подвойський