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Енергія-УДУ – Лідер: онлайн відеотрансляція фіналу Кубку України з футзалу

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 11:25
Енергія-УДУ – Лідер: онлайн відеотрансляція фіналу Кубку України з футзалу
АФУ

У четвер, 8 листопада, відбудеться фінал Кубку України з футзалу серед жіночих команд, в якому зійдуться Енергія-УДУ (Київ) та Лідер (Кобиляки).

Поєдинок відбудеться у Києві. Місцем проведення фінального матчу було обрано Спорткомплекс НПУ ім. Михайла Драгоманова.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Асоціацією футзалу України, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Зазначимо, що Енергія-УДУ в попередній стадії здолала КДЮСШ Олімп, а Лідер був сильніше за СинельниковеБУАР93.

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