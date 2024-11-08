Енергія-УДУ – Лідер: онлайн відеотрансляція фіналу Кубку України з футзалу

У четвер, 8 листопада, відбудеться фінал Кубку України з футзалу серед жіночих команд, в якому зійдуться Енергія-УДУ (Київ) та Лідер (Кобиляки).

Поєдинок відбудеться у Києві. Місцем проведення фінального матчу було обрано Спорткомплекс НПУ ім. Михайла Драгоманова.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Асоціацією футзалу України, у прямому етері на сайті Чемпіон.

Зазначимо, що Енергія-УДУ в попередній стадії здолала КДЮСШ Олімп, а Лідер був сильніше за СинельниковеБУАР93.