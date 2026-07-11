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Атлетико підписав данського хавбека Спортинга

Олег Дідух — 11 липня 2026, 13:17
Атлетико підписав данського хавбека Спортинга
ФК Атлетико Мадрид

Опорний півзахисник лісабонського Спортинга та збірної Данії Мортен Юльман став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт із 27-річним гравцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією ЗМІ, йдеться про 40 мільйонів євро плюс бонуси.

За Спортинг Юльман виступав з літа 2023 року, коли португальці віддали за нього Лечче 19,5 мільйона євро. За цей час данець провів за Спортинг 141 матч у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 12 гольовими передачами. До цього також грав за Копенгаген і австрійську Адміру Ваккер

Раніше повідомлялося про інтерес Атлетико до форварда Роми та збірної України Артема Довбика.

Спортинг Атлетико Мадрид Мортен Юльманн

Спортинг

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