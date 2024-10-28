Збірна України оголосила склад на товариські матчі проти Чехії

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад на товариські матчі зі збірної Чехії.

Про це опублікувала пресслужба АФУ.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА МАТЧІ З ЧЕХІЄЮ

Воротарі: Юрій Савенко (Aurora), Олександр Сухов (ХІТ),

Універсали: Даниїл Абакшин, Ігор Чернявський, Андрій Мельник, Євгеній Жук (усі – ХІТ), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва – Aurora), Михайло Зварич (Енергія), Назар Швед, Артем Фаренюк, Ярослав Лебідь (усі – Євробус, Польща) Мар’ян Масевич (Ураган), Владислав Первєєв (Сокіл).

Нагадаємо, для "синьо-жовтих" це будуть перші матчі після тріумфального ЧС-2024, на якому збірна України здобула бронзові нагороди.