Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України оголосила склад на товариські матчі проти Чехії

Руслан Травкін — 28 жовтня, 16:53
Збірна України оголосила склад на товариські матчі проти Чехії
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад на товариські матчі зі збірної Чехії.

Про це опублікувала пресслужба АФУ.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА МАТЧІ З ЧЕХІЄЮ

Воротарі: Юрій Савенко (Aurora), Олександр Сухов (ХІТ),

Універсали: Даниїл Абакшин, Ігор Чернявський, Андрій Мельник, Євгеній Жук (усі – ХІТ), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва – Aurora), Михайло Зварич (Енергія), Назар Швед, Артем Фаренюк, Ярослав Лебідь (усі – Євробус, Польща) Мар’ян Масевич (Ураган), Владислав Первєєв (Сокіл).

Нагадаємо, для "синьо-жовтих" це будуть перші матчі після тріумфального ЧС-2024, на якому збірна України здобула бронзові нагороди.

Збірна України з футзалу Олександр Косенко

Збірна України з футзалу

Гравець збірної України назвав найскладнішого суперника на ЧС-2024
Він любить бігати: Абакшин – про гол воротаря Сухова на ЧС-2024
Абакшин розповів, чому його вигнали з академії Шахтаря
Абакшин: Преміальні за чемпіонат світу будуть, але ми не знаємо точних сум
Збірна України показала рекордний прогрес у рейтингу ФІФА

Останні новини