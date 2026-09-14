Перша тренерська відставка та драма останньої секунди: найцікавіше про 3 тур Екстраліги

Як і попередній, третій тур футзальної Екстраліги календарно пройшов у три дні, і хіба що два суботні матчі, які проходили в Києві, по часу накладалися один на одного. Всі поєдинки обійшлися без великих перерв, пов'язаних з повітряними тривогами, і це найголовніше, пригадуючи, що у футбольній УПЛ в суботу дві гри так і не розпочалися.

Перший удар по м'ячу в турі був зроблений в п'ятницю у Києві. Агромат пішов назустріч Урагану щодо переносу гри з Івано-Франківська до столиці України, і врешті-решт виявився настільки гостинним, що втратив перемогу, пропустивши м'яч на останній секунді гри.

У суботу першими на майданчик вийшли Суха Балка і Сокіл. Командам Станіслава Гончаренка і Романа Ковальчика було що доводити один одному після п'ятиматчевої битви у плейоф за бронзові медалі. Її історія підігрівала інтерес хіба що для вболівальників, команди ж цікавила перемога тут і зараз, і її здобув Сокіл, забивши переможний м'яч за 41 секунду до фінальної сирени.

У матчі між ХІТом і Альянсом все багатообіцяюче розпочалося для гостей, коли вони повели в рахунку на 3-й хвилині. Але вже дуже швидко стало очевидним, що пропущений м'яч – не більше ніж непорозуміння, і ХІТ невимушено оформив перемогу з великим рахунком 7:1.

У паралельній грі між Фантомом і Авалоном точилася набагато запекліша гра. Протягом матчу попереду була кожна з команд, але в підсумку вони змушені були задовольнитися нічиєю 2:2.

І, нарешті, в неділю, знову ж таки в Києві, де в третьому турі відбулося чотири гри з п'яти, також все котилося до нічиєї 1:1, але Athletic Futsal протягом двох хвилин провів дві результативних контратаки, на що SkyUp Futsal відповів лише забитим пенальті і програв 2:3. Тож після матчів третього туру турнірна таблиця знову зазнала змін, і на її чолі зараз розташувалися ХІТ, в якого сім очок, а також Сокіл і Athletic Futsal, в яких на один бал менше.

Гра туру

Ця гра розглядалася центральною виключно через місця команд у минулому сезоні, який вони завершили відповідно третьою і четвертою. Утім, і до очної гри Суха Балка і Сокіл підійшли сусідами, посідаючи п'яте та шосте місця. Тож місцевих уболівальників очікувала класична гра, як іноді кажуть, за шість очок.

Підопічні Станіслава Гончаренка, як і в другому турі проти Авалона, видали дуже непогані перші 10 хвилин, створюючи хмельничанам купу проблем. Щоправда, таких моментів, які можна було б назвати 100-відсотковими, біля воріт Ярослава Кожуховського майже не було, а його візаві, Дмитро Бутов, взагалі міг дозволити собі більше грати на атаку, ніж займатися своєю безпосередньою роботою. У першій 20-хвилинці вболівальники забитих м'ячів так і не побачили.

Суха Балка – Сокіл

Другий тайм виявився набагато цікавішим і якіснішим. Не в останню чергу через те, що Сокіл повів у рахунку. Гра розкрилася, і це було більше на руку жовтоводцям, які протягом чотирьох хвилин перевернули все на свою користь голами Артема Шеремета і Віктора Ковальова. Матч невдовзі змінив вектор розвитку – відставання в рахунку змусило Сокіл шукати шляхи до воріт господарів.

Ключовий злам відбувся, коли за 3.16 до фінальної сирени у Сокола на майданчик вийшов другий у цій грі воротар Сергій Шевченко, і гості почали грати "5 на 4". Хвилини їм вистачило, щоб відігратися, і Шевченко повернувся на лаву запасних.

Здавалося б, Соколу в такій ситуації потрібно було відстоювати нічию, триматися за неї двома руками, але хмельничани в решту часу повністю нейтралізували суперника і, розігравши на останній хвилині стандарт, забили третій м'яч. Його автор – Нікіта Чорний, який сам же своєю наполегливістю змусив жовтоводців заробити на ньому цей фатальний фол. Грати залишалося 41 секунду, але гравці Сухої Балки були в такому стані, що не створили нічого, щоб відігратися.

Ця поразка ще більшим шоком стала для Станіслава Гончаренка, який після гри відмітив, що "сталося те, що я не міг уявити уві сні". Якщо мова про перемогу Сокола, то дещо дивно чути це в ситуації, коли Суха Балка і хмельниччани провели вже 11 матчів, в яких жовтоводці виграли лише двічі і один раз зіграли внічию.

Остання секунда

Драматичною виявилася розв'язка гри між Агроматом і Ураганом. Господарі були попереду 2:1, і все йшло до їхньої перемоги. Тим більше, що вдалося вибити м'яч далеко на половину франківців, і до фінальної сирени залишалося дві секунди. Ураган створив неймовірне. Розіграш ауту, довга передача в штрафний майданчик, удар Віталія Крутка головою – м'яч у воротах!

Арбітри зафіксували взяття воріт, попри обурення всього складу Агромату.

Чи дійсно "ураганівці" вклалися в дві секунди? Відповіді на це питання в реаліях українського футзалу немає. Правильна відповідь в таких епізодах існує тільки в країнах, де є система Video Support. За її наявності точний час гри засинхронізований з сиреною і з картинкою.

Арбітри мають можливість перегляду епізоду одночасно з часом гри, який відображається з точністю до десятих часток секунди. Подібна система вправно працює на великих футзальних турнірах, в чемпіонаті України фіксація голу – виключно особиста думка арбітра.

Що ми можемо в наших реаліях, це передивитися епізод на швидкості 0,25, що дає можливість відстежити не той час гри, який виведений на екран, а реальний час, який відображається на табло спорткомплексу. На уповільненому повторі помітно, що коли Владислав Крутко пробивав головою по воротам, на табло висвітлюється одна секунда, а коли м'яч ще лише на шляху до лінії воріт, на табло вже 0,0.

Чи потрібно було зараховувати цей м'яч, ще раз наголошуємо, в наших реаліях, поки не має Video Support, рішення виключно прерогатива арбітра. І не завжди те, як він побачив епізод і прийняв рішення, відповідає тому, що відбулося насправді.

Нагадаємо, що тиждень тому груба суддівська помилка позбавила Ураган нічиєї в грі з ХІТом. Зараз же в дуже суперечливій ситуації арбітри просто не могли прийняти ще одне рішення не на користь франківців. Як говорять в футбольному середовищі за таких обстави – арбітри повернули боржок Урагану, і цього разу постраждалим мимоволі став Агромат.

Перемога без тренера

На гру в Київ віцечемпіони України приїхали без головного тренера Олександра Кабаненка і тренера воротарів Владислава Корнєєва. Офіційно до гри це ніяк не пояснювалося, і цікавим було, як "атлети" зіграють без тих, хто фактично створив цю команду і підняв її до місця в Лізі чемпіонів. В подібних ситуаціях можна побачити, як гравці згуртовуються в прагненні довести щось своє.

Перший тайм проти "авіаторів" дніпряни видали дуже непоганий, переважали суперника, але забили лише один м'яч. По перерві більше довелося відбиватися, працювати біля своїх воріт, а шанс вирвати перемогу за рахунку 1:1 з'явився ближче до завершення гри, коли дві контратаки, які розігнав Андре Луіз, завершив Давид Калашник. Ці два гравці і стали головними ковалями перемоги: у бразильця три результативні передачі, у українця три забитих м'ячі.

Перші відставки

Керівництво Athletic Futsal не стало довго тримати інтригу, і після гри було офіційно оголошено, що клуб припинив співпрацю з Олександром Кабаненком і Владиславом Корнєєвим. Причини такого рішення за півтора місяця до дебютної гри в Лізі чемпіонів, сподіваємося, президенти клубів, а їх у "атлетів" два, пояснять найближчим часом. Як і те, під чиїм керівництвом команда представлятиме Україну в Лізі чемпіонів.

Гол туру

Попри те, що в турі Тарас Кузь і Максим Малиновський забили два якісних м'ячі, в третьому турі "голом туру" будуть не вони, а один з трьох м'ячів Євгенія Жука, і саме той, які він забив на 28-й хвилині. Головне чому такий вибір – м'ячі, дуже схожі на голи Кузя і Малиновського, були в лауреатах в перших двох турах, а зараз варто відзначити те, наскільки гравець ХІТа бачить майданчик.

Все почалося з того, що воротар Альянсу Назарій Войтович підключився до атаки і втратив м'яч на чужій половині. Руслан Шеремета швидко покотив м'яч на Жука, і той вразив ворота так, що по-іншому м'яч ніяк би не опинився у воротах. Євгеній Жук, стоячи спиною до воріт, в дотик пробив п'ятою, і Войтович за цим м'ячем вже ніяк не встигав.

Розгром туру

Цей гол Жука став одним із камінців, який забезпечив першу в сезоні розгромну перемогу, до них в футзалі відносяться перемоги у п'ять і більше м'ячів. Минулого сезону ХІТ став беззаперечним лідером за кількістю розгромних перемог: їх в активі команди Сергія Журби було 9.

Поразка 1:7 наочно показала Альянсу, що в Екстралізі на них чекає зовсім інший рівень. Не можна виключати, що після перемоги в першому турі над Соколом в команді Валерія Легчанова дещо переоцінили свої можливості. Тому подібна шокова терапія буде для дебютанта Екстраліги зовсім не зайвою.

ХІТ – Альянс

Хет-трики туру

Неодноразовий найкращий голеадор Екстраліги лише в третьому турі оформив свої перші голи в сезоні, і їх у ворота Альянсу було одразу три. Хет-трик Євгенія Жука став другим випадком, коли один гравець в одній грі відзначився тричі, а на наступний день свої бомбардирські якості продемонстрував Давид Калашник, який тричі розписався у воротах голкіпера SkyUp Futsal Юрія Савенка.

Нагадаємо, що першим в сезоні хет-трик в свій актив записав бразильський легіонер Авалона Лукас Дамассено, це було в програному командою з Броварів матчі Сухій Балці.

Пенальті туру

Двічі в турі арбітри призначали шестиметрові, і двічі вони були реалізовані. Першим це зробив не тільки в грі Фантома і Авалона, а і загалом в чемпіонаті, гравець броварчан Олександр Сметаненко, який холоднокровно переграв Ігоря Байдака.

За день також майстерно виконав шестиметровий Владислав Завертаний, який змусив капітулювати Богдана Мещерякова.

Поєднує ці два пенальті те, що голами з них був встановлений підсумковий рахунок як в грі Фантома і Авалона (2:2), так і SkyUp Futsal з Athletic Futsal (2:3). Після трьох турів маємо два реалізованих пенальті з трьох.

Дабл-пенальті туру

Воротар Авалона Дмитро Зікратий вкотре продемонстрував, що в справі відбиття дабл-пенальті йому зараз в Україні немає рівних. Минулого сезону Дмитро відбив чотири 10-тиметрових з шести, а ледь розпочався новий чемпіонат, як в його активі вже два з двох.

Після Микити Тищенка з Агромата, який програв свою дуель Зікратому в першому турі, ще одним клієнтом Дмитра став гравець Фантома Кіріл Сторожук. Він вирішив випробувати свою долю в дуже відповідальний момент – за рахунку 2:2 на 39-й хвилині. Його гол міг би принести Фантому перемогу, але Дмитро Зікратий продемонстрував блискучу реакцію і відбив м'яч.

Загалом 10-тиметрові призначалися цього сезону дев'ять разів і з них реалізовані шість.

Воротар-голеадор

Другий тур поспіль воротарі вписують себе в протокол гри в якості автора забитого м'яча. Голкіпер Агромата Арсеній Нікітін на 35-й хвилині гри з Ураганом перетнув центральну лінія, після чого завдав удару. Його візаві Олег Гордієвич зіграв не кращим чином, і м'яч опинився у воротах.

Нікітін став другим воротарем після Ігоря Байдака (Фантом), який відзначився результативним ударом, і це його перший гол на рівні Екстраліги.