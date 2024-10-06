Микитюк травмувався на початку брозового фіналу проти Франції

Гравець збірної України Микола Микитюк зазнав травми на початку матчу за третє місце чемпіонату світу-2024 проти Франції.

На 4-й хвилині зустрічі 28-річний універсал опинився на паркеті після єдиноборства з Суілем Мухудіном. Пошкодження виявилося серйозним, тож Микитюк не зміг продовжити гру. Залишаючи майданчик, він взагалі не ступав на праву ногу.

Нагадаємо, що в попередньому матчі, у півфіналі проти Бразилії, тяжкої травми зазнав капітан збірної України Петро Шотурма. Суперник усім тілом навалився на його ногу, Петра виносили з майданчика на ношах.

Чемпіон веде текстову трансляцію бронзового фіналу проти Франції.