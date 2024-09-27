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Нас очікує дуже важкий матч: лідер збірної України – про гру з Венесуелою

Олександр Булава — 27 вересня, 13:17
Нас очікує дуже важкий матч: лідер збірної України – про гру з Венесуелою

Один із лідерів збірної України з футзалу Михайло Зварич оцінив шанси "синьо-жовтих" у матчі проти Венесуели у чвертьфіналі ЧС-2024.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Нас чекає дуже важкий матч – Венесуельці пройшли Іспанію. Тільки бойовий настрій. Буде важливий та важкий матч.

По грі з Іспанією – дуже хороша та швидкісна команда, працюють та віддаються на всі 100%.

У них буде кілька днів на відновлення після Іспанії. Думаю, будуть у добрій формі. Психологічно в них теж буде вищий рівень [після перемоги над Іспанією].

Наша мета наступний матч проти Венесуели. Ідемо крок за кроком, маємо перемагати цього суперника, щоб проходити далі. Наразі вся концентрація на 1/4 фіналу", – сказав Зварич.

Поєдинок 1/4 фіналу ЧС-2024 між Україною та Венесуелою відбудеться в неділю, 29 вересня. Нагадаємо, у 1/8 "жовто-сині" пройшли Нідерланди, а латиноамериканська збірна сенсаційно перемогла Іспанію.

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Михайло Зварич

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