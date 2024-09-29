Збірна України на ЧС з футзалу: звернути сенсацію на свою користь

Уже сьогодні, 29 вересня, в Узбекистані стартують матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу з футзалу.

Національна збірна України зіграє з командою Венесуели, і це буде чудовим шансом для підопічних Олександра Косенка пробитися до півфіналу турніру.

Раніше, в 1/8 фіналу венесуельці змогли піднести сенсацію, яка обіграла одну з найсильніших команд світу збірну Іспанії. І тепер збірній України, своєю чергою, потрібно постаратися уникнути сенсаційного результату у грі з Венесуелою. Адже зараз наша команда перетворилася з яскравого середняка на такого ж очевидного фаворита.

Впевнена перемога над європейським середняком

Свій матч із командою Нідерландів збірна України провела досить впевнено, відкривши рахунок на початку гри та утримуючи перевагу практично весь матч. Нашій команді вдалося досить швидко відкрити рахунок – на 6-й хвилині завдяки точному удару Михайла Зварича. А коли суперник у середині другого тайму зрівняв рахунок, то для того, щоб знову вийти вперед команді Косенка, знадобилося лише півтори хвилини. Андрій Мельник забив другий гол і на 40-й хвилині втретє влучив у ворота збірної Нідерландів - 3:1.

Даниіл Абакшин АФУ

Після гри головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко особливо похвалив Мельника за епізод, коли забивався другий гол.

"Гол Андрія - це шедевр. Суперник тільки зрівняв рахунок, а їх воротар зробив велику кількість сейвів. І тут гол Мельника у ключовий момент. Збірна зараз на емоціях, вихід до чвертьфіналу багато для нас означає".

Тішить і настрій гравців перед чвертьфіналом. Михайло Зварич отримав пошкодження у матчі 1/8 фіналу та був замінений, проте зможе зіграти у чвертьфіналі з Венесуелою.

"Поки легше стало, сподіваюся, і далі буде так. Сподіваюся і хочу зіграти, думаю, все буде добре, все вийде. За відчуттями біль терпимий, але лікарі будуть вирішувати. Думаю, я буду готовий", – зазначив один.

Андрій Мельник АФУ

Факт: Найкращий результат збірної України на чемпіонатах світу – 4 місце (1996).

Найсуворіша дисципліна – запорука успіху

А ось перед матчем, що відбувався в Андіжані, не було жодних передумов до сенсації. На попередньому етапі іспанці виглядали дуже переконливо, розгромивши команди Нової Зеландії (7:1) та Лівії (8:0). А нічия з Казахстаном (1:1) була цілком закономірною, бо ця команда давно входить до компанії елітних збірних світового футзалу. Самі ж іспанці – дворазові чемпіони світу та срібно-бронзові призери турнірів 1992-2012 років. Шість разів поспіль команда не виїжджала із ЧС без нагород. Так, у 2016 та 2021 "червона фурія" поступалася на стадії 1/4 фіналу. Але щоб так рано… Та ще й аутсайдеру…

Суперник був явно не за статусом, щоб йому програвати. На груповому етапі венесуельці розгромно програли Ірану (1:7) та Франції (3:7), але зуміли вийти у плей-офф із 3-го місця завдяки перемозі над аутсайдером із Гватемали (7:3). А на минулому ЧС, де збірна Венесуели дебютувала, їй пощастило з жеребом на груповому етапі – Литва (2:1), Коста-Ріка (1:0) та Казахстан (1:1), а у 1/8 фіналу команда програла збірній . Марокко (2:3).

Проте у матчі, який у середу пройшов в Андіжані, 21 команда у світовому рейтингу зробила урок дисципліни та найсуворішого виконання тактики на гру 3-му у світовому рейтингу іспанцям. І це дало свої плоди. На 13-й хвилині венесуелец Віллалобос відкрив рахунок. Коли ж на 24-й Гомес зрівняв результат, то іспанці не змогли розвинути свій успіх, постійно упираючись у оборонну стіну супротивника. Більше того, наприкінці, на 39-й хвилині Карреньо забив гол і втілив венесуельську мрію в реальність – 2:1 – команда вийшла у чвертьфінал турніру.

Відмінок фаворитів

До речі, програли на стадії 1/8 фіналу не тільки іспанці.

Закінчили свій шлях на цьому турнірі також команди Португалії – чинні чемпіони світу та 2-і у рейтингу ФІФА, а також дуже сильна збірна Ірану (4). І тепер із топ-5 команд, окрім збірної Бразилії (1), у строю залишаються лише чемпіони світу-2016 та фіналісти ЧС-2021 збірна Аргентини (5).

У 1/8 фіналу іранські футзалісти поступилися збірній Марокко у результативному матчі із сімома голами – 3:4. Іранці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині, але до кінця першого тайму пропустили чотири рази. А в другій половині кинулися в погоню за суперником, але змогли забити лише два голи, скоротивши відставання до мінімуму, але не більше.

У свою чергу, чемпіони світу-2021 португальці завершили захист титулу у матчі з командою Казахстану. Гра була дуже затятою, суперник зміг відкрити рахунок у середині першого тайму, а португальці зрівняли результат на самому початку другої 20-хвилинки. Але. Гол Даурена Турсагулова за 14 секунд до кінця основного часу матчу став "золотим" для збірної Казахстану – 2:1.

Букмекери вірять в Україну

Аналітики букмекерських компаній вже виставили свої коефіцієнти на матч 12-ї та 21-ї команди світового рейтингу. Фахівці вважають українців беззаперечними фаворитами чвертьфінального протистояння.

Коефіцієнт на перемогу збірної України – 1,45. На перемогу Венесуели – 5,00, а на нічию – 4,50.

Втім, масові проблеми у фаворитів ЧС-2024 та нинішня форма збірної Венесуели не дає підстав для надмірного оптимізму. Наші гравці мають вийти на майданчик повністю мобілізованим. І лише так можна розраховувати на перемогу над латиноамериканцями.

Де дивитись?

У прямій трансляції на території нашої країни матч Україна – Венесуела дивіться регіональними каналами Суспильного та телеканалу Суспильне Спорт. У Мережі матч можна буде побачити на сайті Спільне Спорт та YouTube-каналі Спільне Спорт.

Ще раз нагадаємо, що матч відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок гри – о 18.00 за київським часом.

Розклад турніру

1/4 фіналу

29 вересня

15.30. Бразилія – Марокко

18:00. Україна – Венесуела

30 вересня

15.30. Франція – Парагвай

18:00. Казахстан – Аргентина

Півфінали

2 жовтня

18:00. П1 – П2

3 жовтня

18:00. П3 – П4

Матч за 3 місце

6 жовтня, 15.30

Фінал

6 жовтня, 18.00