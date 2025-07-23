Грав за клуб з 2022 року: Любарт оголосив про відхід універсала

Футзальний клуб Любарт завершив співпрацю із Назарієм Кузьмичем.

Про це інформує пресслужба лучан.

Універсал виступав за Любарт з 2022 року.

"Назарій запам’ятався нам запальним та яскравим гравцем. Він зробив свій посильний внесок у розвиток та здобутки клубу, відзначився ефектними, важливими та переможними голами на всіх рівнях, враховуючи Favbet Екстралігу. Дякуємо тобі, Назаре, та бажаємо подальшого успіху в кар’єрі та особистому житті" , – повідомили у Любарті.

Минулий сезон став дебютним для луцького клубу в Екстралізі. Підопічні Назара Бугайчука посіли 10 місце у регулярному чемпіонаті і не пробилися у плейоф.

Раніше тренер Любарта розповів про філософію команди щодо своїх вихованців .