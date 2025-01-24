Сокіл обіграв Атлетик у матчі 1/8 фіналу Кубку України

У п'ятницю, 24 січня, стартувала стадія 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.

Всі кубкові протистояння складаються із двох матчів – вдома та на виїзді.

Зокрема, у першому матчі ігрового дня хмельницький Сокіл переграв дніпровський Атлетик з рахунком 4:2.

У ще одному поєдинку дня Скай Ап зіграє проти Авалона.

Кубок України з футзалу

1/8 фіналу, 24 січня

Атлетик – Сокіл 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 12 Первєєв, 0:2 – 15 Первєєв, 0:3 – 16 Гуцуляк, 1:3 – 28 Щур, 1:4 – 31 Чижик, 2:4 – 39 Щур

Нагадаємо, січневу програму регулярного чемпіонату команди футзальної Екстра-ліги завершили матчами 12-го туру.