Запекле дербі лідерів, сліпа Феміда в Луцьку і Хмельницькому: найцікавіше про 12 тур Екстра-ліги

Січневу програму регулярного чемпіонату команди футзальної Екстра-ліги завершили матчами 12-го туру, після якого на них чекають кубкові матчі й двотижнева перерва. Під час останньої національна збірна України проведе дві гри кваліфікації на Євро-2026 проти збірної Німеччини. Друге коло для команд, які програли своїм суперникам в першому колі, це шанс взяти реванш, але своєю можливістю скористалися тільки Любарт і Athletic Futsal.

Лучани, програючи Урагану після першого тайму 0:1, вдруге поспіль, після вольової перемоги над Кардиналом-Рівне, продемонстрували характер і виграли 3:2 (в першому колі була поразка 1:4). Дніпровським "атлетам" не вистачило всього одного голу, щоб реваншуватися у SkyUp Futsal з тим же рахунком, з яким вони програли в Києві – 5:3 проти 3:6.

Athletic Futsal – SkyUp Futsal

Дві команди вдруге в сезоні довели своїм суперникам, що вони сильніші, але для цього їм довелося докласти різних зусиль. Сокіл вже в перші вісім хвилин показав in.IT хто є хто, забивши чотири сухих м’ячі, до яких в другому таймі додав ще один, і вийшло 5:0. А от Сухій Балці довелося дуже сильно понервувати в грі з МСК Харків. Завдання перемогти для команди Сергія Гупаленка ускладнив м’яч, пропущений за три секунди до перерви, і хтозна-чим би все завершилося, якби харків’яни не підвезли самі собі спочатку гол, а потім сьомий фол, з якого команда з Жовтих Вод забила переможний м’яч.

Матчі ще у двох парах в першому колі не виявили сильнішого, а в другому це змогли зробити лише Енергія і Кардинал-Рівне, коли забили три м’ячі в першому таймі. Два з них в активі рівнян, вони й перемогли 2:1, лишившись в обоймі тих команд, які прагнуть грати в плейоф. А от нічия 4:4 в київському дербі Aurora Team і ХІТа, про яке буде далі, зберегла між столичними командами статус-кво різниці у два очки.

Загалом, дванадцятий тур виявився дуже рясним на різні цікавинки, і дуже не хотілося, щоб щось пройшло повз увагу вболівальників. В підсумку назбиралося аж 17 фішок, і вони варті того, щоб цей огляд прочитати від палітурки до палітурки.

Гра туру

При повазі до всіх команд Екстра-ліги альтернативи в якості "гри туру" протистоянню двох лідерів турнірної таблиці у дванадцятому турі не було. Нудьгувати Aurora Team і ХІТ вболівальників не змусили, і вже на 3-й хвилині рахунок був відкритим. По голу Ростислава Семенченка можна відмітити, що це був перший м’яч, пропущений ХІТом у 2025 році, і суха серія Олександра Сухова не дотягнула до 100 хвилин, обірвавшись на відмітці 93 хвилини 31 секунда. Голкіпер ХІТа Олександр Сухов в цьому моменті не виручив, і це був тільки початок. В першому таймі гол Семенченка так і залишився єдиним, оскільки команди більше боролися, ніж створювали, а ще чекали помилок суперника.

По перерві всіх, хто спостерігав за грою, чекав бенкет у вигляді забитих м'ячів, які були наслідками найрізноманітніших помилок. Без них, щоправда, голів і не буває, тому вболівальники свою порцію задоволення отримували. Протягом всього дев’яти хвилин арбітри сім разів фіксували взяття воріт, коли ж після 33-х хвилин гри рахунок став 4:4, обидві команди вже були настільки виснажені, що надалі не полишало відчуття, що десь всередині і Aurora Team, і ХІТ згодні на нічию.

Aurora Team – ХІТ

Aurora Team була виснажена тим, що тричі в грі виривалася в рахунку на два м’ячі, але цей гандикап доволі швидко скорочувався. ХІТу ж було складніше від того, що ледь він 0:2 і 1:3 скорочував до 1:2 та 2:3, як одразу пропускав, і гонитву треба було розпочинати знову. Такий стан і призвів до того, що у господарів майданчику вже не було сил, щоб забити п’ятий м’яч, а у ХІТа впевненості, що якщо рахунок стане 4:5, він зможе відігратися.

У підсумку друга в сезоні нічия між Aurora Team і ХІТом, але найближчим часом у команд Євгена Задорожного та Олега Лук’яненка дві битви в 1/8 фіналу Кубку України, і там переможець вже буде точно один, навіть якщо обидві гри цієї стадії кубкового турніру завершаться нічиїми.

Розгром туру

Сокіл вдруге в сезоні "під нуль" переміг львівський in.IT, і якщо в першому колі команда Романа Ковальчика забила тричі, то на своєму паркеті перемога була оформлена з рахунком, який, завдяки відомій пісні, став класикою – 5:0. Перевага з різницею в п’ять м’ячів у футзалі вважається розгромом, і такі результати цього сезону в Екстра-лізі, на щастя, стали рідкісними, хоча деякі з них резонансними. Це якщо пригадати, з якими двозначними рахунками програвав МСК Харків.

Перемога Сокола стала дев’ятою розгромною, і це в 72-х іграх, що складає 12,5%. Хмельничани вдруге в сезоні завдали своєму супернику розгрому, натомість і "айтішники" програли з великим рахунком вдруге. Лідером за розгромними поразками залишається МСК Харків, який з різницею в п’ять і більше м’ячів програвав п’ять разів. Окрім Сокола, по двічі громили своїх суперників Aurora Team та ХІТ.

Сокіл – in.IT

Камбек туру

Неймовірний, гідний поваги камбек, видав дніпровський Athletic Futsal в другому таймі домашньої гри проти SkyUp Futsal. Дуже непогано розпочавши гру, "атлети" пропустили першими, а до перерви напомилялися стільки, що пішли в роздягальню за рахунку 1:3. Втім, щоб розвернути гру на 180 градусів, їм в другому таймі знадобилося менш як шість хвилин. Надалі підопічні Олександра Кабаненка впевнено тримали руку на пульсі гри й переможну крапку поставили на останній секунді, коли Давид Калашник ударом по порожнім воротам оформив дубль.

Цікаво, що в грі першого кола цих же суперників перший тайм завершився з перевагою Athletic Futsal 1:0, але в другому таймі "авіатори" забили шість м’ячів і перемогли 6:3. Хто б тоді міг подумати, яка "отвєточка" їм прилетить у другому колі.

Карантин туру

На домашню гру проти Кардиналу-Рівне львівська Енергія вийшла без трьох гравців, і поясненням цього було те, що вони підхопили якийсь невідомий вірус. В підсумку "енергетики" зазнали поразки 1:2, і після гри на фейсбук-сторінці клубу вийшла заява, в якій повідомлялося, що "безпосередньо перед матчем погіршилося здоров'я ще кількох гравців". Через це Енергією було прийняте безпрецедентне рішення "про карантин в команді до наступного четверга".

За календарем у команди Валерія Легчанова на 24 січня була запланована гра 1/8 фіналу Кубку України проти in.IT, але в тій же заяві повідомляється, що гра буде перенесена на пізніший термін.

Бразило-парагвайські дебюти туру

Одразу чотирма легіонерами в січневе трансферне вікно поповнив свій склад київський SkyUp Futsal, і трьох з них можна було побачити в Дніпрі, де "авіатори" грали проти місцевого Athletic Futsal. Бразилець Жоау Лукас вийшов на майданчик вже в стартовій четвірці, а згодом з’явилися його земляк Боб, а також парагваєць Джоні, який вже залучався до лав своєї національної збірної. Загалом же в цій грі взяли участь чотири легіонери SkyUp Futsal. Бразилець Рафінья на гру в Дніпрі не потрапив до заявки, також не було в грі шостого легіонера "авіаторів" бразильця Шаропіньо.

Гол туру

Серед 32-х м’ячів, забитих у дванадцятому турі, пальму першості віддамо тому маленькому шедевру, який створив гравець Athletic Futsal Кіріл Сторожук. На самому початку другого тайму дніпряни проводили позиційну атаку, здавалося б, що вона вже не матиме продовження, адже Артем Щур свій удар в напрямку воріт робив під тиском Жоау Лукаса, але в результаті вийшла передача на Кіріла Сторожука, який опинився неприкритим перед володіннями Іллі Бакінського. Попри те, що Сторожук приймав м’яч, перебуваючи спиною до воріт, він зміг пробити так, що м’яч перелетів через голкіпера "авіаторів", який викинувся з воріт, і опустився вже за лінією воріт.

Чудове оригінальне рішення Кіріла Сторожука, яке згодом надихнуло його партнерів по команді на активні дії, які призвели до камбеку і перемоги в дуже важливій грі.

Пенальті туру

Дуже цікавий пенальті був призначений в Луцьку, де Любарт приймав Ураган. Принаймні аналогів йому цього сезону точно не було. Після довгої передачі Дмитра Романюка в напрямку Михайла Запорожця, який розташувався в штрафному майданчику гостей, голкіпер Урагану Олександр Сіріцький з такою силою врізався у свого партнера по команді, що вони обидва завалили Запорожця на паркет, завадивши йому прийняти м’яч.

Арбітр Олександр Єлшанський був поруч, розцінив цей момент, як порушення правил, і призначив пенальті. Шестиметровий пробивав Дмитро Романюк, який не залишив шансів Тарасу Левандівському, який у франківців вийшов "під пенальті".

Любарт вдруге в сезоні пробивав пенальті й вдруге реалізував, хоча першим це зробив Владислав Козачок в грі ще з п’ятого туру. У ворота Урагану пенальті був призначений вперше.

Ще один пенальті був призначений в київському дербі за гру рукою Максима Чеберяка в штрафному майданчику. Євгеній Жук виконав шестиметровий бездоганно, і зробив він це вдруге в сезоні. Шестиметровий у ворота Aurora Team був призначений вперше. Загалом же, в Екстра-лізі пенальті пробивалися 13 разів, реалізовані з яких десять, відсоток реалізації складає 76,92%.

(Не)пенальті туру

Втім, пенальті, призначений в Луцьку, мав би бути не єдиним в цій грі. Підстави стверджувати це дає уважний перегляд епізоду, який стався в грі трохи раніше і також за рахунку 1:1. Гравець Любарту Богдан Гладун підхопив м’яч, з носка пробив по воротах, коли ж Олександр Сіріцький відбив м’яч перед собою, першим біля нього був лучанин Олександр Сименко, але зіграти йому на добиванні завадив Андрій Богославський, який замість м’яча вдарив Сименка в опорну ногу.

Дякуючи режисеру трансляції цей момент можна передивитися в повторі з потрібної камери, і перегляд не залишає жодних сумнівів, що з боку арбітра Ореста Дуцяка (до речі, арбітра ФІФА) була припущена помилка, яка позбавила Любарт пробиття законного шестиметрового. Чому так сталося, це вже питання і до Дуцяка, і до тих осіб, які в АФУ відповідають за арбітраж.

Дабл-пенальті туру

І далі залишаємося в Луцьку, щоб розібрати 10-метровий, який був призначений у ворота Любарту ближче до завершення гри, коли лучани вигравали 3:1. Обґрунтованість дабл-пенальті немає чого обговорювати: з боку гравця Любарту була гра рукою, яка призвела до шостого фолу. Ураган на 37-й хвилині отримав чудову можливість скоротити рахунок, а пробивав "десятку" у франківців Андрій Британ, який цього сезону вже двічі вдало реалізував дабл-пенальті. Вибір головного тренера Урагану Юрія Іванишина, кому віддати право на удар у відповідальний момент, був цілком логічним, але Андрій Британ взагалі не влучив у ворота.

Промах, який для франківців став фатальним, адже вони в підсумку програли 2:3 і для нічиєї їм не вистачило одного голу. Тож, Ураган цього сезону з трьох 10-метрових реалізував два. У ворота Любарту дабл-пенальті пробивався вперше.

Одразу два 10-метрових були призначені в недільній грі в Дніпрі, де Суха Балка приймала МСК Харків, і обидва у ворота гостей. В команді Сергій Гупаленка по черзі до м’яча підходили Мар’ян Пелех і Анатолій Мілінький, і якщо удар першого голкіпер харків’ян Олексій Нагорний відбив, то при другому ударі не зміг допомогти своїй команді.

Суха Балка чотири рази пробивала 10 метрів, і забити вдалося тільки з четвертої спроби. Також чотири рази 10-метрові пробивалися у ворота МСК Харків, і вперше його супернику не вдалося скористатися своєю нагодою, це коли не забив Мар’ян Пелех.

І, нарешті, четвертий 10-метровий в турі був призначений в київському дербі за рахунку на користь Aurora Team 4:3. Дуже відповідальний момент був для ХІТа, але Євген Сірий блискуче виконав своє завдання, спрямувавши м’яч у верхній кут воріт Юрія Савенка.

ХІТ вдруге в чемпіонаті пробив дабл-пенальті, але реалізував вперше. У ворота ж Aurora Team це був вже четвертий дабл-пенальті, і всі чотири рази у воротах був Юрій Савенко. Втім, виручити свою команду він не зміг вдруге.

Гравці команд Екстра-ліги продовжують не дуже якісно пробивати 10-метрові, з 25-ти спроб використавши десять, і це реалізація рівно 40%.

Не(червона) картка туру

Непризначення пенальті у ворота Урагану було не єдиною кричущою помилкою арбітрів у дванадцятому турі. Те, що відбулося в Хмельницькому на 33-й хвилині гри між Соколом та in.IT, ніякого впливу на підсумок гри не мало, але це не є виправданням і амністією дій арбітрів Олександра Плахова і Романа Гейло.

Гравець Сокола Кирило-Ілля Бабак вискочив сам на сам з голкіпером in.IT Віталієм Явним, пробив, і Явний зупинив м’яч, який летів у ворота, рукою. Але найголовніше, що зробив він це, знаходячись за межами штрафного майданчика на відстані більше метра.

Класична ситуація, яка правилами футзалу трактується як "Позбавлення голу або зрив очевидної гольової можливості (ЗОГМ)": "Коли гравець позбавляє команду суперника голу або зриває очевидну гольову можливість забити гол, вчинивши порушення у вигляді гри рукою, він вилучається з майданчика незалежно від того, де відбулося порушення". Чому Олександр Плахов і Роман Гейло не застосували до воротаря жодних санкцій, чому не зупинили гру, на це питання в автора немає ніякої осудної відповіді.

Червона картка туру

Першим гравцем, який у 2025 році побачив перед собою червону картку, став Олександр Школьний з Aurora Team. Вона стала наслідком другого попередження, яке Школьний отримав за порушення правил проти гравця ХІТа Андрій Мельника.

Навіщо так жорстко атакувати суперника, коли в тебе є одна жовта картка, це те питання, яке головний тренер Aurora Team Євген Задорожний має поставити своєму підопічному.

Воротар-голеадор туру

Голкіпер Сокола Ярослав Кожуховський гру проти in.IT може занести собі в актив, адже він не тільки відіграв на нуль, але і відзначився забитим м’ячем у ворота львів’ян. Сталося це ще в першому таймі, на 8-й хвилині, а співавтором цього голу став голкіпер in.IT Андрій Пітуля. Після чергового свого підключення до атаки Пітуля зробив несильний удар в напрямку воріт, Кожуховський спокійно спіймав м’яч, після чого пробив по ідеальній, недосяжній для воротаря львів’ян траєкторії, по якій м’яч опинився у порожніх воротах.

Гол Кожуховського це дев’ятий воротарський гол цього сезону, але забивали їх восьмеро голкіперів. З них тільки Олександр Сіріцькому з Урагану вдалося розписатися у чужих воротах двічі.

Швидкострільність туру

Стартовий тиск Сокола на ворота in.IT приніс гол, який в рейтингу "швидких" м’ячів, забитих на першій хвилині, приречений бути на останньому місці, яким би воно за ліком не було. Адже Кирило-Ілля Бабак зробив це на 59-й секунді, і пізніше вже майже нікуди, хіба що на 60-й секунді.

Гол Бабака це повністю його заслуга. Кирило-Ілля підхопив м’яч на своїй половині, пробіг з м’ячем метрів 20, після чого пробив, і м’яч поміж ніг у воротаря in.IT Андрія Пітулі залетів у ворота.

Це всього шостий м’яч, який цього сезону забивався на першій хвилині гри, і рейтинг "швидких" м’ячів виглядає таким чином:

17 секунда – Михайло Грицина (Енергія), 5 тур, гра МСК Харків – Енергія 33 секунда – Олександр Басич (Кардинал-Рівне), 5 тур, гра in.IT – Кардинал-Рівне 38 секунда – Максим Малиновський (Aurora Team), 9 тур, гра Aurora Team – Кардинал-Рівне 41 секунда – Денис Зеленкевич (Суха Балка), 9 тур, гра Суха Балка – Ураган 45 секунда – Дмитро Романюк (Любарт), 2 тур, гра Любарт – in.IT 59 секунда – Кирило-Ілля Бабак (Сокіл), 12 тур, гра Сокіл – in.IT.

На додаток одне спостереження. З шести "швидких" м’ячів три були забиті у ворота in.IT, що свідчить про те, що "айтішники" не належним чином вмикаються в гру.

Автогол туру

Чимало м’ячів було пропущено ХІТом через помилки свого воротаря Олександра Сухова після втрат м’яча при підключеннях до атак. Такі голи, до речі, можна було побачити не тільки в іграх Сухова за клуб, а і за національну збірну. Але аналогів тому, що сталося з Олександром Суховим у грі з Aurora Team, ще не було.

На 25-й хвилині голкіпер Aurora Team Юрій Савенко спіймав м’яч після нескладного удару Ігоря Чернявського і прийняв рішення пробити в напрямку воріт ХІТа. М’яч, швидше за все, летів повз ворота, але якби навіть у ворота, то цей удар не мав би бути проблемою, але сталося неймовірне. Сухов вирішив в падінні ловити м’яч і зробив це так незграбно, що м’яч з його рук вилетів у ворота.

Як воротар, який увійшов до десятки кращих голкіперів світу, припустився такої помилки, якихось осудних пояснень просто не знаходиться.

Гравець ХІТа вдруге допоміг супернику, забивши у свої. А для Aurora Team це був третій випадок, коли їй з голом допоміг суперник, при чому, в другому турі поспіль. І це збільшило загальну кількість автоголів в цьому сезоні до 15-ти.

"Статистика" туру

Цього сезону трансляції матчів на ютуб-каналі АФУ супроводжуються різноманітною статистикою, яка іноді протягом ігор з’являється на екрані монітору так часто, що дратує. Кожний може сприймати числа, які час від часу вискакують під час трансляцій, чи варто їм довіряти, чи ні. Можливо, десь статистика є реальною, але іноді в ній можна побачити повний абсурд. Той, що демонструвався в перерві гри між Любартом і Ураганом.

Як бачимо, протягом 20 хвилин Ураган провів на ворота Любарту 369 (!!!) атак, а господарі, своєю чергою на ворота франківців 167. Виникає питання – це ж якою шаленою мала бути гра, якщо за 20 хвилин, а це 1200 секунд, дві команди провели 536 (!!!) атак. 1200 ділимо на 536, і виходить, що на одну атаку у команд йшло 2,24 секунди.

Абсурдність цих цифр настільки очевидна, що можна хіба що перефразувати відому фразу Марка Твена про те, що є три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика від АФУ при трансляції окремих матчів Екстра-ліги.

Відновлення справедливості

В огляді, який був присвячений одинадцятому туру, окрема номінація була присвячена тому, що арбітри зробили помилку, вписавши в протокол гри Енергія – SkyUp Futsal гравця "авіаторів" Юрія Щерицю як автора голу, який він забив прямим ударом з ауту, що неможливо згідно "Правил гри у футзал". За минулий тиждень ця помилка, яка потрапила і в базу УАФ, була виправлена. Добре, що справедливість нехай і із запізненням, але все ж таки була відновлена.

Коментарі туру

Після завершення київського дербі деякі вболівальники одразу відреагували на його підсумок, залишивши свої коментарі на фейсбук-сторінці Асоціації футзалу України. Наводимо вашій увазі з неї скриншот.

Такі коментарі варто залишити без коментарів.

Бонус. Про гроші на конто АФУ

Ще на 10 тисяч гривень за підсумком туру збільшилися надходження на р/р Асоціації футзалу України від клубів Екстра-ліги, які вони змушені платити, коли гравці протягом гри отримують три чи більше жовтих карток. Спочатку в складі Athletic Futsal одразу чотири гравці отримали попередження, і клуб з Дніпра змушений буде втретє йти на непередбачені витрати. За підсумком київського дербі три гравці ХІТа отримали по жовтій, і це теж мінус 5000. Близькою до такого покарання була Aurora Team, в якої теж було три жовтих. Але після другої жовтої Олександру Школьному, яка перетворилася на червону, попереджень, що йдуть у залік, залишилося два.

Загалом цього сезону клуби перекинули на конто АФУ 115 тисяч гривень, і по клубах надходження йшли таким чином:

20 тис. – SkyUp Futsal

по 15 тис. – in.IT, Athletic Futsal, ХІТ

по 10 тис. – Кардинал-Рівне, Суха Балка, МСК Харків

по 5 тис. – Сокіл, Aurora Team, Ураган, Енергія.

Анатолій Подвойський