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Визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України

Микола Дендак — 15 квітня 2025, 13:09
Визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України
ФК Аврора

Стало відомо, коли відбудуться поєдинки 1/4 фіналу Кубку України з футзалу.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Усі матчі заплановані на четвер, 24 квітня. Розпочинатиме ігрову програму протистояння Сухої балки та Енергії, а останнім матчем стане центральне протистояння етапу: Аврора проти Кардинала-Рівне.

Розклад 1/4 фіналу Кубку України

  • 11:00. Суха Балка – Енергія
  • 13:30. Sky Up – Любарт
  • 16:00. Ураган – Сокіл
  • 18:30. Аврора – Кардинал-Рівне

Зазначимо, що усі матчі зіграють у київському Палаці спорту. Трансляція поєдинків відбудеться ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Раніше повідомлялось, що Любарт запросив на навчально-практичний тренінг тренера збірної України Олександра Косенка.

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