Визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України
ФК Аврора
Стало відомо, коли відбудуться поєдинки 1/4 фіналу Кубку України з футзалу.
Про це повідомляє Асоціація футзалу України.
Усі матчі заплановані на четвер, 24 квітня. Розпочинатиме ігрову програму протистояння Сухої балки та Енергії, а останнім матчем стане центральне протистояння етапу: Аврора проти Кардинала-Рівне.
Розклад 1/4 фіналу Кубку України
- 11:00. Суха Балка – Енергія
- 13:30. Sky Up – Любарт
- 16:00. Ураган – Сокіл
- 18:30. Аврора – Кардинал-Рівне
Зазначимо, що усі матчі зіграють у київському Палаці спорту. Трансляція поєдинків відбудеться ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.
Раніше повідомлялось, що Любарт запросив на навчально-практичний тренінг тренера збірної України Олександра Косенка.