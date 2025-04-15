Визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України

Стало відомо, коли відбудуться поєдинки 1/4 фіналу Кубку України з футзалу.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Усі матчі заплановані на четвер, 24 квітня. Розпочинатиме ігрову програму протистояння Сухої балки та Енергії, а останнім матчем стане центральне протистояння етапу: Аврора проти Кардинала-Рівне.

Розклад 1/4 фіналу Кубку України

11:00. Суха Балка – Енергія

13:30. Sky Up – Любарт

16:00. Ураган – Сокіл

18:30. Аврора – Кардинал-Рівне

Зазначимо, що усі матчі зіграють у київському Палаці спорту. Трансляція поєдинків відбудеться ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Раніше повідомлялось, що Любарт запросив на навчально-практичний тренінг тренера збірної України Олександра Косенка.