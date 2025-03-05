Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Косенко проводить навчально-практичний тренінг в команді Екстра-ліги

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 13:05
Косенко проводить навчально-практичний тренінг в команді Екстра-ліги
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко взяв участь у тренувальному процесі представника Екстра-ліги Любарта.

Про це повідомляє пресслужба АФУ.

Асоціація та фахівець відгукнулись на запит луцького колективу та проводять навчально-практичний тренінг разом з Назаром Бугайчуком.

Зазначається, що наразі АФУ отримала ще декілька подібних запитів від команд чемпіонату України та вже вивчає можливість проведення тренінгів.

Раніше стало відомо, що Косенко отримав звання Заслуженого тренера України.

Екстра-ліга Збірна України з футзалу Олександр Косенко Любарт

Екстра-ліга

Епідемія "скосила" чотири команди, новий тіньовий лідер: найцікавіше про 16 тур Екстра-ліги
Аврора втратила перемогу над Соколом, Енергія забила 9 голів Харкову в матчі 16 туру Екстра-ліги
Масове захворювання: Екстра-ліга перенесла два матчі 16 туру чемпіонату України
Очковий максимум трійки лідерів та павук без павутиння: найцікавіше про 15 тур Екстра-ліги
ХІТ розгромив Енергію, Сокіл здійснив камбек проти Сухої Балки в 15 турі Екстра-ліги

Останні новини