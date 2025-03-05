Косенко проводить навчально-практичний тренінг в команді Екстра-ліги

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко взяв участь у тренувальному процесі представника Екстра-ліги Любарта.

Про це повідомляє пресслужба АФУ.

Асоціація та фахівець відгукнулись на запит луцького колективу та проводять навчально-практичний тренінг разом з Назаром Бугайчуком.

Зазначається, що наразі АФУ отримала ще декілька подібних запитів від команд чемпіонату України та вже вивчає можливість проведення тренінгів.

Раніше стало відомо, що Косенко отримав звання Заслуженого тренера України.