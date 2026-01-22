Гра була рівна: Косенко прокоментував поразку збірної України від Вірменії на старті Євро-2026

Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував поразку національної команди від Вірменії.

Про це він сказав в етері Megogo.

"Гра була рівна, закрита, без моментів майже. Справжній початок Євро, так скажемо. Команда суперника забила на гол більше і перемогла. Що треба? Забувати й готуватись далі. У першому таймі багато було зайвого хвилювання, ми мало рухались, мало м'яч рухали, тому і ми не створювали моменти.

В другому таймі ми трохи поспілкувалися, трохи почали швидше працювати і з м'ячем, і без м'яча, і почали створювати. Але, на жаль, не здобули результату. Не хотілося б з поразки починати, але це вже трапилось.

Минулі чемпіонати нам вдавалося покращити це становище. Будемо сподіватися, що і зараз нам вдасться виправити ситуацію" – заявив наставник.

Нагадаємо, збірна України поступилася Вірменії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026 з футзалу з рахунком 1:2.

Підопічні Олександра Косенка у груповому етапі Євро-2026 також зіграють із Литвою та Чехією. Поєдинки "синьо-жовтих" проти цих європейських збірних заплановані на 25-те та 28-ме січня. Саме Україну вважають фаворитом групи B.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.