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Український футзальний клуб підписав гравця збірної Парагваю

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 04:58
Український футзальний клуб підписав гравця збірної Парагваю
Джоні
SkyUp

Представник української Екстра-ліги SkyUp (Київ) посилив склад гравцем збірної Парагваю Джоні.

Про це повідомила клубна пресслужба.

21-річний гравець виступав за молодіжну збірну Парагваю (U-20), а також за парагвайські Олімпію та 12 де Джуніо. Також викликався до лав національної збірної своєї країни. В Європі виступав за італійський Чіолі Аріччіа.

Він є першим представником Парагваю в історії чемпіонатів України з футзалу.

Нагадаємо, раніше SkyUp підписав бразильців Шаропіньо та Жоау Лукаса. Згодом до них приєднався земляк Боб.

Зазначимо, що наразі київський клуб посідає 4-те місце в Екстра-лізі, набравши 18 очок за 11 матчів. Лідером є Аврора – 31 очко за 11 матчів.

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