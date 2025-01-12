Український футзальний клуб посилив склад двома досвідченими бразильцями

Представник української Екстра-ліги SkyUp (Київ) посилив склад бразильцями Шаропіньо та Жоау Лукасом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Для 35-річного Шаропіньо виступи в Україні будуть першим закордонним досвідом у кар'єрі. Попередні 6 сезонів він представляв команду Санто Андре.

29-річний Жоау Лукас також більшу частину кар'єри провів у Бразилії, але має досвід виступів за Актобе з Казахстану.

Нагадаємо, вчора, 11 січня, у межах 11-го туру Екстра-ліги "авіатори" на виїзді здолали Енергію (5:3). Перемога дозволила столичній команді піднятися на четверте місце – вони мають 18 очок. Лідирує Аврора, яка за 11 турів здобула 31 бал.