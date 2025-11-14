Здолали новачка: Київ Футзал розібрався з Авалоном в чемпіонаті України

Сьогодні, 14 листопада, відбувся матч 9-го туру чемпіонату України з футзалу, в якому Київ Футзал без проблем розібрався з Авалоном Бровари.

Зустріч завершилася з рахунком 6:3.

Початок зустрічі був за тотальної домінації столичного гранда. Команда без проблем проходила захист суперника, виграючи по ходу зустрічі 4:0. Проте у кінцівці першого тайму Авалон зумів відквитати два голи.

По перерві Київ Футзал знову забив гол. На останніх хвилинах броварівці ще раз скоротили відставання, і миттєво пропустили у відповідь. Тож врятуватися від поразки їм не вдалося.

Екстра-ліга – регулярний сезон

9 тур, 14 листопада

Київ Футзал – Авалон 6:3 (4:2)

Голи: 1:0 – 1 Рафінья, 2:0 – 3 Кайке, 3:0 – 8 Келвін, 4:0 – 9 Моспан, 4:1 – 13 Стеценко, 4:2 – 19 Фаталієв, 5:2 – 25 Келвін, 5:3 – 36 Гураль, 6:3 – 38 Келвін

Завдяки цій перемозі Київ Футзал тимчасово очолив турнірну таблицю, випередивши ХІТ на одне очко, проте у чинного чемпіона ще є гра в запасі.

Нагадаємо, нещодавно Київ Футзал вилетів з Ліги чемпіонів. А ось ХІТ пройшов у плейоф, де отримав найгіршого суперника.