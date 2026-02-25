ХІТ взяв реванш у Київ Футзал в столичному дербі
У середу, 25 лютого, відбувся перенесений матч 7-го туру Екстра-ліги, в якому ХІТ розгромив Київ Футзал.
Столичне дербі завершилося з рахунком 7:3.
У складі команди ХІТ три м'ячі на свій рахунок записав Первєєв, дублем відзначився Подлюк, а ще по одному м'ячу забили Сагайдачний та Жук.
У Київ Футзал голи забивали бразильці Келвін, Рафінья та Шаропіньйо.
ХІТ – Київ Футзал 7:3
Голи: Подлюк, 14, 24, Сагайдачний, 18, Первєєв, 19, 20, 25, Жук, 26 – Келвін, 17, Рафінья, 18, Шаропіньйо, 39
Нагадаємо, що 20 лютого у матчі лідерів перемогу з рахунком 5:1 святкував Київ Футзал.
Турнірну таблицю чемпіонату Екстра-ліги очолює ХІТ, який має в своєму активі 45 очок (16 матчів). На другому місці з відставанням у чотири бали йде Київ Футзал (17 матчів).
За підсумками регулярної першості (22 тури) вісім кращих команд продовжать боротьбу в плей-оф.