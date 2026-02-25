Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

ХІТ взяв реванш у Київ Футзал в столичному дербі

Сергій Шаховець — 25 лютого 2026, 15:52
ХІТ взяв реванш у Київ Футзал в столичному дербі
ХІТ

У середу, 25 лютого, відбувся перенесений матч 7-го туру Екстра-ліги, в якому ХІТ розгромив Київ Футзал.

Столичне дербі завершилося з рахунком 7:3.

У складі команди ХІТ три м'ячі на свій рахунок записав Первєєв, дублем відзначився Подлюк, а ще по одному м'ячу забили Сагайдачний та Жук.

У Київ Футзал голи забивали бразильці Келвін, Рафінья та Шаропіньйо.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
7 тур, 25 лютого

ХІТ – Київ Футзал 7:3

Голи: Подлюк, 14, 24, Сагайдачний, 18, Первєєв, 19, 20, 25, Жук, 26 – Келвін, 17, Рафінья, 18, Шаропіньйо, 39

Нагадаємо, що 20 лютого у матчі лідерів перемогу з рахунком 5:1 святкував Київ Футзал.

Турнірну таблицю чемпіонату Екстра-ліги очолює ХІТ, який має в своєму активі 45 очок (16 матчів). На другому місці з відставанням у чотири бали йде Київ Футзал (17 матчів).

За підсумками регулярної першості (22 тури) вісім кращих команд продовжать боротьбу в плей-оф.

Екстра-ліга ХІТ Київ Футзал

ХІТ

Київ Футзал здолав ХІТ у битві лідерів Екстра-ліги
Визначилась символічна п'ятірка 16 туру Екстра-ліги
Київ Футзал у яскравому матчі переміг Атлетик, ХІТ декласував Фурнітуру, Шклярук вирвав нічию для Любарта
ХІТ з камбеком переграв Любарт, Сокіл розгромив Авалон у 13 турі Екстра-ліги
Поразка, за яку не соромно: ХІТ дав гідний бій 3-разовому переможцю Ліги чемпіонів

Останні новини