ХІТ взяв реванш у Київ Футзал в столичному дербі

У середу, 25 лютого, відбувся перенесений матч 7-го туру Екстра-ліги, в якому ХІТ розгромив Київ Футзал.

Столичне дербі завершилося з рахунком 7:3.

У складі команди ХІТ три м'ячі на свій рахунок записав Первєєв, дублем відзначився Подлюк, а ще по одному м'ячу забили Сагайдачний та Жук.

У Київ Футзал голи забивали бразильці Келвін, Рафінья та Шаропіньйо.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

7 тур, 25 лютого

ХІТ – Київ Футзал 7:3

Голи: Подлюк, 14, 24, Сагайдачний, 18, Первєєв, 19, 20, 25, Жук, 26 – Келвін, 17, Рафінья, 18, Шаропіньйо, 39

Нагадаємо, що 20 лютого у матчі лідерів перемогу з рахунком 5:1 святкував Київ Футзал.

Турнірну таблицю чемпіонату Екстра-ліги очолює ХІТ, який має в своєму активі 45 очок (16 матчів). На другому місці з відставанням у чотири бали йде Київ Футзал (17 матчів).

За підсумками регулярної першості (22 тури) вісім кращих команд продовжать боротьбу в плей-оф.