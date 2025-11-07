Чемпіон без конкуренції: ХІТ декласував Авалон в чемпіонаті України

Сьогодні, 7 листопада, відбувся матч чемпіонату України з футзалу, в якому чинний чемпіон ХІТ розгромив новачка еліти Авалон Бровари.

Поєдинок завершився з рахунком 8:0.

При тому результат першого тайму не передбачав такого розгрому. Лише Жук забив на 9 хвилині зустрічі. А далі понеслося. Спершу Первєєв зробив дубль, потім забивали Педяш, Чернявський та Подлюк, а наостанок Жук забив вдруге.

Зауважимо, що цей матч мав відбутися у 19-му турі Екстра-ліги, проте команди домовилися обмінятися домашніми матчами, тож вони зіграли сьогодні замість 8-го туру.

Екстра-ліга – регулярний сезон

7 листопада

19 тур

ХІТ – Авалон 8:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Жук, 2:0 – 22 Первєєв, 3:0 – 26 Первєєв, 4:0 – 31 Сагайдачний, 5:0 – 34 Педяш, 6:0 – 37 Чернявський, 7:0 – 37 Подлюк, 8:0 – 40 Жук

Також сьогодні між собою зустрінеться Ураган та Любарт Луцьк. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що ХІТ отримав найгіршого із можливих суперників у плейоф Ліги чемпіонів-2025/26.