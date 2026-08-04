У Бразилії застрелили 15-річного футболіста: підозрюються угруповання, пов'язані з торгівлею наркотиками

Півзахисника, який грав у юнацькій системі Сан-Паулу, Мікаеля Леандро застрелили під час товариського поєдинку в районі Понтал-да-Барра, у південній частині столиці штату Алагоас.

Про це повідомляє Ge.Globo.

Як зазначається, Леандро після отримання вогнепального поранення доставили до державної лікарні, проте там лікарям не вдалося врятувати життя хлопця.

Наразі з приводу загибелі 15-річного футболіста відкрито кримінальне розслідування. За версіями слідства, бразильця вбили випадково. Делегат Відділу вбивств та особистого захисту Уеслей Ліма вирушив на місце подій, щоб проводити там слідчі дії.

Поліція вже розпочала опитування серед місцевого населення. Головними підозрюваними у цій справі наразі фігурують неназвані кримінальні угрупування, які пов'язані з торгівлею наркотиками. Окрім юного футболіста, постраждали й інші цивільні особи, за твердженнями видання.

Зауважимо, що Леандро у складі Сан-Паулу здобув Кубок юнацького турніру Fictor.

Нагадаємо, що напередодні загинула футболістка марокканського клубу Магреб Атлетик Тетуан Фатен Бен Амар Ель Азізі під час спроби дістатися до іспанського міста Сеута.