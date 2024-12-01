in.IT програв усі сім матчів Екстра-ліги сезону-2024/25
in.IT
Сьогодні, 1 грудня, відбувся останній матч 7 туру чемпіонату України з футзалу між львівським in.IT та Атлетиком.
Поєдинок завершився розгромною перемогою Атлетика з рахунком 5:1. Попри доволі рівний старт, у другому таймі львів'яни пропустили 4 голи. Це вже 7-ма поспіль поразка in.IT за 7 турів у поточному сезоні.
Чемпіонат України – Екстра-ліга
7 тур, 30 листопада
in.IT – Атлетик 1:5 (1:1)
Голи: 0:1 – 3 Сторожук, 1:1 – 10 Сизик, 1:2 – 21 Сторожук, 1:3 – 32 Файдор, 1:4 – 35 Нагорний, 1:5 – 38 Калашник.
Нагадаємо, напередодні МСК Харків у Полтаві поступився Кардиналу, а Аврора впевнено перемогла Енергію.
Наразі лідером чемпіонату є Аврора, в якої за 7 матчів 19 очок. На другому місці йде київський ХІТ. У команди 14 балів та гра в запасі.