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Лідер збірної України забив чемпіону Іспанії на першій хвилині гри

Ігор Чернявський — 16 листопада 2024, 19:00
Лідер збірної України забив чемпіону Іспанії на першій хвилині гри
ФК Осасуна Магна

Лідер збірної України з футзалу Ігор Корсун відзначився голом у воротах Джимба Картахени, яка є чинним чемпіоном Іспанії.

31-річний українець забив за Осасуна Магну на першій хвилині поєдинку. Щоправда, це не допомогло Корсуну та компанії перемогти Картахену – матч завершився з рахунком 2:2.

Це вже другий гол Корсуна в шести турах чемпіонату Іспанії-2024/25. Нагадаємо, Ігор перейшов з Урагана в Осасуну влітку цього року. Також він раніше виступав за херсонський Продексім.

В Україні пройшов 5 тур Екстраліги. В одному з матчів було забито аж 16 м’ячів, а чинний чемпіон, київський ХІТ оформив яскравий камбек у київському дербі.

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