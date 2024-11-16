Аврора не помітила Сокіл, Ураган переміг та вийшов на друге місце: результати матчів Екстра-ліги
Аврора
Аврора
У суботу, 16 листопада, продовжився п'ятий тур української Екстра-ліги з футзалу.
Центральним поєдинком туру стала зустріч Аврори та Сокола, двх лідерів чемпіонату. Але боротьби як такої не вийшло: столичний колектив розгромив своїх гостей.
У паралельних матчах Ураган обіграв Атлетик, за рахунок чого він посунув у таблиці Сокіл з другого місця. Суха Балка та Любарт завершили свій поєдинок нічийним результатом
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
5 тур, 16 листопада
Аврора – Сокіл 4:0 (1:0)
Суха Балка – Любарт 2:2 (1:0)
Ураган – Атлетик 4:2 (0:1)
14:00 ХІТ – SkyUp
16:00 in.IT – Кардинал-Рівне
Нагадаємо, що п'ятий тур української Екстра-ліги з футзалу стартував матчем, у якому львівська Енергія поглумилася над МСК Харків, забивши одразу тринадцять голів.