Аврора не помітила Сокіл, Ураган переміг та вийшов на друге місце: результати матчів Екстра-ліги

У суботу, 16 листопада, продовжився п'ятий тур української Екстра-ліги з футзалу.

Центральним поєдинком туру стала зустріч Аврори та Сокола, двх лідерів чемпіонату. Але боротьби як такої не вийшло: столичний колектив розгромив своїх гостей.

У паралельних матчах Ураган обіграв Атлетик, за рахунок чого він посунув у таблиці Сокіл з другого місця. Суха Балка та Любарт завершили свій поєдинок нічийним результатом

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

5 тур, 16 листопада

Аврора – Сокіл 4:0 (1:0)

Суха Балка – Любарт 2:2 (1:0)

Ураган – Атлетик 4:2 (0:1)

14:00 ХІТ – SkyUp

16:00 in.IT – Кардинал-Рівне

Нагадаємо, що п'ятий тур української Екстра-ліги з футзалу стартував матчем, у якому львівська Енергія поглумилася над МСК Харків, забивши одразу тринадцять голів.