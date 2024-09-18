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Корсун: У грі проти Анголи хотіли реабілітуватися за поразку від Аргентини

Руслан Травкін — 18 вересня, 23:21
Корсун: У грі проти Анголи хотіли реабілітуватися за поразку від Аргентини
Ігор Корсун
АФУ

Гравець збірної України з футзалу Ігор Корсун прокоментував впевнену перемогу над Анголою (7:2) у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2024. Корсун у грі оформив дубль.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Просто грати на чемпіонаті – дуже круто. На жаль, перший матч програли з великим та неприємним рахунком. Хотілося реабілітуватися після першої гри. Гадаю, що вдалося, виграли – слава Богу.

Подарували трішки позитивних емоцій нашій рідній Україні, захисникам. Радий, що перемогли.

Чи спав тиск після поразки від Аргентини? Так. Далі треба перемагати Афганістан та виходити з групи, виконувати задачі", – сказав гравець "синьо-жовтих".

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В іншому матчі групи Аргентина обіграла Афганістан (2:1) і достроково виграла групу С. Для прямого виходу до плейоф "синьо-жовтим" треба перемагати у 3 турі Афганістан – матч пройде 21 вересня.

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