Корсун: У грі проти Анголи хотіли реабілітуватися за поразку від Аргентини

Гравець збірної України з футзалу Ігор Корсун прокоментував впевнену перемогу над Анголою (7:2) у матчі 2 туру групового етапу ЧС-2024. Корсун у грі оформив дубль.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Просто грати на чемпіонаті – дуже круто. На жаль, перший матч програли з великим та неприємним рахунком. Хотілося реабілітуватися після першої гри. Гадаю, що вдалося, виграли – слава Богу.

Подарували трішки позитивних емоцій нашій рідній Україні, захисникам. Радий, що перемогли.

Чи спав тиск після поразки від Аргентини? Так. Далі треба перемагати Афганістан та виходити з групи, виконувати задачі", – сказав гравець "синьо-жовтих".