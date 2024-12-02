Участь в матчі під питанням: лідерку збірної України турбує суглоб в переддень плейоф до Євро-2025

Гравчиня національної збірної України Катерина Корсун намагається відновитись після травми. Ще невідомо чи зможе відома футболістка зіграти у виїзному поєдинку проти команди Бельгії.

"Сьогодні спробую на передматчевому тренуванні потренуватись, у мене запалення кульшового суглобу" - повідомила 29-річна захисниця полтавської Ворскли в коментарі Чемпіону.

З цієї причини Корсун не з’явилася на полі в першому матчі другого раунду плейоф до Євро-2025 проти Бельгії. Матч відбувся в турецькій Анталії 29-го листопада. Україна, нагадаємо, поступилася 0:2.

Матч відповідь відбудеться 3-го грудня, у вівторок, в Бельгії. Нагадаємо, в першому раунді плейоф підопічні Пятенка пройшли Туреччину.