Суха Балка розпрощалася з головним тренером

Футзальний клуб Суха Балка з Жовтих Вод офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Сергієм Гупаленком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Як зазначається, фахівець самостійно подав у відставку, а керівництво команди прийняло його рішення. Причини такого кроку не розголошуються. Це перша відставка серед тренерів у поточному сезоні Екстраліги.

"Бажаємо успіхів у подальшій тренерській діяльності, нових досягнень і перемог на професійному шляху", – йдеться у заяві клубу.

Сергій Гупаленко очолив Суху Балку у минулому сезоні. Наразі команда із Жовтих Вод посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футзалу.

