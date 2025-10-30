ХІТ розгромив Київ Футзал в історичному українському дербі в Лізі чемпіонів

ХІТ обіграв Київ Футзал у першому в історії українському дербі в Лізі чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 5:0.

У першому таймі команда Сергія Журби відзначилась двома голами, а у другій половині змогла витримати тиск суперника та у підсумку довела гру до розгрому.

Перемога дозволила ХІТу закріпитися на першій сходинці групи 8, маючи в активі 6 балів. Натомість Київ Футзал втратив шанси на прохід у наступну стадію.

Ліга чемпіонів 2025/26 – груповий етап

Група 8, 2 тур, 30 жовтня

Київ Футзал (Україна) – ХІТ (Україна) 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Подлюк, 0:2 – 16 Кайо (автогол), 0:3 – 37 Сагайдачний, 0:4 – 38 Сухов, 0:5 – 40 Сагайдачний

Зазначимо, що днем раніше, 29 жовтня, у стартовому турі ЛЧ Хіт декласував Форцу з Північної Македонії з рахунком 10:2. А ось Київ Футзал не зумів переграти словенську Вргніку (2:2).

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів ХІТа та Київ Футзала на груповому етапі Ліги чемпіонів 2025/26. Додамо, що в наступну стадію вийде лише переможець групи.