ХІТ оголосив про перехід ексгравця Динамо

Київський ХІТ оголосив про підписання контракту з 22-річним універсалом Ернестом Романчуком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Ернест виступатиме за ХІТ під 74-м ігровим номером.

Ернест Романчук є молодшим братом гравця румунського Університатя Олександра Романчука.

У великому футболі він виступав за Динамо U-19, а також грав у Першій лізі за Діназ і Агробізнес. На юнацькому рівні у футзалі Ернест став чемпіоном України U-17 у складі ФК Угорники та викликався до збірної України U-19.

Минулого сезону Романчук виступав за коломийську Фурнітуру в Екстра-лізі, де вболівальники визнали його найкращим гравцем команди.

Нагадаємо, на початку червня ХІТ вчетверте поспіль став чемпіоном України з футзалу, обігравши у фінальній серії Атлетик Футзал.

Напередодні визначились суперники столичного колективу по основному раунду футзальної Ліги чемпіонів сезону-2026/27.