Головне – зберегти жіночий футзал в Україні: граюча президентка Чемпіонс Вей – про чемпіонство своєї команди

Граюча президентка Чемпіонс Вей Анастасія Кліпаченко прокоментувала чемпіонство своєї команди у Вищій лізі, заявивши, що головною задачею є збереження жіночого футзалу в Україні.

Її слова передає Асоціація футзалу України.

"Дуже хотілося б, щоб Чемпіонс Вей домінував, як Ніка і Біличанка раніше. Головне – зберегти жіночий футзал в Україні, пронести приклад для молоді та майбутніх поколінь", – сказала Кліпаченко.

Нагадаємо, напередодні Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.

Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії чоловічої Екстра-ліги сезону-2024/25. Наразі рахунок 2:0 на користь чинних чемпіонів України. Серія триватиме до трьох перемог.