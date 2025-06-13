Головне – зберегти жіночий футзал в Україні: граюча президентка Чемпіонс Вей – про чемпіонство своєї команди
Анастасія Кліпаченко
АФУ
Граюча президентка Чемпіонс Вей Анастасія Кліпаченко прокоментувала чемпіонство своєї команди у Вищій лізі, заявивши, що головною задачею є збереження жіночого футзалу в Україні.
Її слова передає Асоціація футзалу України.
"Дуже хотілося б, щоб Чемпіонс Вей домінував, як Ніка і Біличанка раніше. Головне – зберегти жіночий футзал в Україні, пронести приклад для молоді та майбутніх поколінь", – сказала Кліпаченко.
Нагадаємо, напередодні Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.
Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії чоловічої Екстра-ліги сезону-2024/25. Наразі рахунок 2:0 на користь чинних чемпіонів України. Серія триватиме до трьох перемог.