Аврора розгромила Харків у 13-му турі Екстра-ліги з футзалу
У п'ятницю, 7 лютого, стартував 13-й тур Екстра-ліги України з футзалу.
У першому матчі ігрового дня столична Аврора з рахунком 9:3 розгромила Харків. Новачок киян, Володимир Поночовний, відзначився у першому ж своєму матчі.
Сьогодні відбудуться ще дві зустрічі, в яких Ураган зіграє про Енергії, а львівський in.IT протистоятиме Любарту.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
13 тур, 7 лютого
Харків – Аврора 3:9 (0:5)
Голи: 0:1 – 2 Бессалов, 0:2 – 7 Моспан, 0:3 – 11 Малиновський, 0:4 – 16 Гурєєв, 0:5 – 18 Поночовний, 0:6 – 22 Малиновський, 0:7 – 24 Марциняк, 0:8 – 27 Моспан, 0:9 – 27 Сагайдачний, 1:9 – 33 Братенко, 2:9 – 33 Кондратенко, 3:9 – 37 Господенко
- Ураган – Енергія
- in.IT – Любарт
Зазначимо, що Аврора йде без поразок. Столичний клуб за 13 турів здобув 11 перемог при 2 нічиї. Це дозволяє на два очки випереджати ХІТ.