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Аврора розгромила Харків у 13-му турі Екстра-ліги з футзалу

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 16:57
Аврора розгромила Харків у 13-му турі Екстра-ліги з футзалу
АФУ

У п'ятницю, 7 лютого, стартував 13-й тур Екстра-ліги України з футзалу.

У першому матчі ігрового дня столична Аврора з рахунком 9:3 розгромила Харків. Новачок киян, Володимир Поночовний, відзначився у першому ж своєму матчі.

Сьогодні відбудуться ще дві зустрічі, в яких Ураган зіграє про Енергії, а львівський in.IT протистоятиме Любарту.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
13 тур, 7 лютого

Харків – Аврора 3:9 (0:5)

Голи: 0:1 – 2 Бессалов, 0:2 – 7 Моспан, 0:3 – 11 Малиновський, 0:4 – 16 Гурєєв, 0:5 – 18 Поночовний, 0:6 – 22 Малиновський, 0:7 – 24 Марциняк, 0:8 – 27 Моспан, 0:9 – 27 Сагайдачний, 1:9 – 33 Братенко, 2:9 – 33 Кондратенко, 3:9 – 37 Господенко

  • Ураган – Енергія
  • in.IT – Любарт

Зазначимо, що Аврора йде без поразок. Столичний клуб за 13 турів здобув 11 перемог при 2 нічиї. Це дозволяє на два очки випереджати ХІТ.

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