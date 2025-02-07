Аврора розгромила Харків у 13-му турі Екстра-ліги з футзалу

У п'ятницю, 7 лютого, стартував 13-й тур Екстра-ліги України з футзалу.

У першому матчі ігрового дня столична Аврора з рахунком 9:3 розгромила Харків. Новачок киян, Володимир Поночовний, відзначився у першому ж своєму матчі.

Сьогодні відбудуться ще дві зустрічі, в яких Ураган зіграє про Енергії, а львівський in.IT протистоятиме Любарту.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

13 тур, 7 лютого

Харків – Аврора 3:9 (0:5)

Голи: 0:1 – 2 Бессалов, 0:2 – 7 Моспан, 0:3 – 11 Малиновський, 0:4 – 16 Гурєєв, 0:5 – 18 Поночовний, 0:6 – 22 Малиновський, 0:7 – 24 Марциняк, 0:8 – 27 Моспан, 0:9 – 27 Сагайдачний, 1:9 – 33 Братенко, 2:9 – 33 Кондратенко, 3:9 – 37 Господенко

Ураган – Енергія

in.IT – Любарт

Зазначимо, що Аврора йде без поразок. Столичний клуб за 13 турів здобув 11 перемог при 2 нічиї. Це дозволяє на два очки випереджати ХІТ.