Бразильску футзалістку вигнали з команди через пікантний контент на сайті для дорослих

Бразильська футзалістка Марсела Соарес потрапила у гучний скандал після того, як її вигнали з клубу через контент на OnlyFans. Але, як виявилося, цей поворот долі відкрив для неї двері до фінансової свободи.

21-річну дівчину відсторонили від команди Пелотас, бо, за словами керівництва, вона "зганьбила імідж клубу" та "подає поганий приклад дітям". Причина – відверті фото на платформі OnlyFans.

"Футзал – моя пристрасть. Але я не могла залишатися в місці, де намагаються контролювати, ким я є поза спортом", – розповіла Марсела.

Попри судження й осуд навіть з боку інших жінок, вона не зламалась. Дівчина заявляє, що знайшла "волю і фінансову незалежність". І це не порожні слова.

Замість колишньої зарплати у 70 фунтів на місяць, яка ледве покривала дорогу на тренування, дівчина заробила понад 7 тисяч всього за перший місяць на OnlyFans. Це – у 100 разів більше, ніж у спорті.

"Мені сумно, але я залишаю спорт із чистим сумлінням. Якби я мала такі доходи від гри, я б ніколи не пішла", – зізналась Соарес.

Сьогодні в Марсели понад 240 тисяч підписників в Instagram, і її шлях – не унікальний. До неї подібний вибір зробили колишні спортсменки з футболу, баскетболу, волейболу та навіть плавання.

Яскравим прикладом цього стала колишня зірка баскетболу Ліз Кембідж, яка розповіла в інтервʼю, що за перший рік на платформі з пікантним контентом заробила більше, ніж за всю свою професійну кар’єру.

Не так давно схожим досягненням похизувалася і парагвайська плавчиня Луана Алонсо, яка після завершення спортивної кар'єри вирішила змінити напрямок у бік моделінгу з пікантним підтекстом.