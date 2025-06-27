Юнацька збірна України обіграла команду Нідерландів в межах турніру Futsal Week Summer Cup

Збірна України U-19 з футзалу обіграла команду Нідерландів в межах 2-го етапу міжнародного турніру Futsal Week Summer Cup.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

На другому етапі турніру "синьо-жовті" разом зі збірними Нідерландів та Чехії ведуть боротьбу за 4-6 місця.

Матч проти Чехії відбудеться у неділю, 29 червня.

Futsal Week Summer Cup

2-й етап, 27 червня

Україна U-19 – Нідерланди U-19 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Цап, 1:1 – 36 Ель Харті, 2:1 – 37 Цап

Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, відбулося засідання виконавчого комітету Асоціації футзалу України, на якому було ухвалено рішення про базову дату початку сезону 2025/26.