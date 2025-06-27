Юнацька збірна України обіграла команду Нідерландів в межах турніру Futsal Week Summer Cup
УАФ
Збірна України U-19 з футзалу обіграла команду Нідерландів в межах 2-го етапу міжнародного турніру Futsal Week Summer Cup.
Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
На другому етапі турніру "синьо-жовті" разом зі збірними Нідерландів та Чехії ведуть боротьбу за 4-6 місця.
Матч проти Чехії відбудеться у неділю, 29 червня.
Futsal Week Summer Cup
2-й етап, 27 червня
Україна U-19 – Нідерланди U-19 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 2 Цап, 1:1 – 36 Ель Харті, 2:1 – 37 Цап
Нагадаємо, у вівторок, 17 червня, відбулося засідання виконавчого комітету Асоціації футзалу України, на якому було ухвалено рішення про базову дату початку сезону 2025/26.