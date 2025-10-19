Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Новачки Екстра-ліги випробують себе у матчах з чемпіоном та віце-чемпіоном

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 08:31
Новачки Екстра-ліги випробують себе у матчах з чемпіоном та віце-чемпіоном
ХІТ Київ

Сьогодні, 19 жовтня, програму п'ятого туру регулярного сезону української Екстра-ліги закриватимуть два матчі.

В обох поєдинках відбудеться протистояння новачка чемпіонату України проти однієї з двох найкращих команд минулого сезону.

Спочатку срібний призер Першої ліги-2024/25 в особі Фурнітури зустрінеться з Київ Футзалом, створеним у результаті об'єднання SkyUp та Аврори, срібного призера вищого українського дивізіону.

В останньому ж матчі цього туру Тайр Експерт у статусі чемпіона Першої ліги прийматиме чинного чемпіона Екстра-ліги ХІТ.

Екстра-ліга-2025/26 – регулярний сезон
5 тур, 19 жовтня

14:00 Фурнітура – Київ Футзал

15:00 Тайр Експерт – ХІТ

Нагадаємо, що вчора, 18 жовтня, відбулися попередні два матчі 5 туру Екстра-ліги: Атлетик Футзал обіграв Авалон, а Любарт та Суха Балка не змогли визначити переможця.

Екстра-ліга Україна футзал ХІТ Київ Футзал Фурнітура Тайр Експерт

футзал

Ураган завдав нищівної поразки Кардиналу, 16-річний Крутко оформив "покер"
Перші перемоги Сухої Балки та Авалона, блискучий дебют Журби: найцікавіше про 4 тур Екстра-ліги
Дуелі лідерів та аутсайдерів, чемпіон випробує новачка у 4 турі Екстра-ліги
Голкіпер юнацької збірної України потрапив до символічної збірної Євро-2025 U-19
Португалія вдруге поспіль стала переможцем Євро-2025 U-19, Україна зупинилася у півфіналі

Останні новини