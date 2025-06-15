ХІТ вирвав перемогу над Авророю і втретє поспіль став чемпіоном України

Сьогодні, 15 червня, в межах фінальної серії плейоф української Екстра-ліги з футзалу відбувся четвертий матч між ХІТом та Авророю.

Протистояння двох київських команд дійшло до свого апогею у цьому поєдинку: ХІТ хотів закрити серію та знову стати чемпіоном, у той час як Аврора сподівалася зрівняти рахунок, щоб фінальна гра проходила на її майданчику.

Протягом майже всього першого тайму жодна зі сторін не мала суттєвої переваги ні в моментах, ні в тому числі в голах. Але це змінилося за менш ніж п'ять хвилин до кінця першої 20-хвилинки.

Господарі майданчика розіграли штрафний, який завершився проходом та влучним ударом Руслана Шеремети.

У гостей були великі проблеми з фолами. За 04:25 до кінця першого тайму Аврора сфолила вшосте, у результаті чого був призначений пенальті. Проте Євген Сірий не скористався цією можливістю подвоїти перевагу, влучивши у штангу.

Аврора перехопила ініціативу, але пробити Олександра Сухова все ніяк не вдавалося. Натомість ХІТ заробив ще один пенальті, цього разу до м'яча підійшов Олександр Педяш. Але і він не зміг його реалізувати – м'яч пролетів повз ворота.

Після перерви ХІТу вдалося дуже швидко забити свій другий гол. Господарі втекли у контратаку, Юрій Савенко впорався із ударом Шеремети, але першим на добиванні опинився Олександр Сметаненко.

Здавалося, що після такого удару переможець регулярного сезону не зможе повернутися до гри. Але йому це все ж таки вдалося.

На 7-й хвилині другого тайму Владислав Моспан з другої спроби у лежачому положенні переграв Сухова, відігравши один м'яч.

А через чотири хвилини Моспан оформив дубль: гравець Аврори завдав дальнього удару, який став недосяжним для Сухова.

Протягом тривалого часу обидві команди атакували ворота одна одної, маючи хороші моменти, щоб забити. Зробити це вдалося тільки за чотири хвилини до кінця зустрічі.

Капітан ХІТа Ігор Чернявський прибрав захисника та пробив. М'яч після невеликого рикошету влетів до сітки воріт Аврори.

Одразу після цього команда Євгена Задорожного перейшла до гри з п'ятьма польовими, але після першої можливості пропустити четвертий тренер повернув Савенка до воріт. А потім знову випустив п'ятого.

Саме відсутність голкіпера допомогла ХІТу забити найбільш курйозний гол дня. Педяш, перебуваючи на своїй половині майданчика, зіграв на перехопленні. Він влучив по м'ячу так, що той докотився до порожніх воріт, збільшивши перевагу команди Олега Лук'яненка до двох голів.

В останні дві хвилини Аврора спробувала бодай якось відігратися, але безрезультатно – ХІТ здобув перемогу з рахунком 4:2, виграв третій матч, закрив фінальну серію та став чемпіоном України сезону-2024/25.

Екстра-ліга – плейоф

Фінал, четвертий матч, 7 червня

ХІТ – Аврора 4:2 (1:0) – ХІТ виграв серію 3-1.

Голи: 1:0 – 16 Шеремета, 2:0 – 21 Сметаненко, 2:1 – 27 С. Моспан, 2:2 – 31 С. Моспан, 3:2 – 37 Чернявський, 4:2 – 39 Педяш.

Варто зазначити, що ХІТ не просто захистив статус чемпіона України. Столичний колектив став найсильнішим клубом країни третій рік поспіль.

Нагадаємо, що сьогодні також визначився бронзовий призер Екстра-ліги сезону-2024/25 – SkyUp закрив серію проти Сокола.

Раніше стало відомо, що Чемпіонс Вей вдруге переграв Ладомир і став чемпіоном України з футзалу жіночої Вищої ліги.