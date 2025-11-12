Українська правда
Чемпіон Футзал

Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Франції

Олексій Мурзак — 12 листопада 2025, 21:06
Визначилась стартова п'ятірка збірної України на матч проти Франції
АФУ

Тренерський штаб збірної України з футзалу визначився зі стартовим складом на товариський матч проти Франції, який відбудеться о 22:05 за київським часом.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Стартова п'ятірка на матч

Сухов, Семенченко, Абакшин, Корсун, Швед

Запасні: Бєлімов, Савенко, Зварич. Шотурма (к), Жук, Микитюк, Фаренюк, Чернявський, Первєєв

Знайти матч на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футзал" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з'явиться на сервісі в день події.

Востаннє підопічні Олександра Косенка зустрічалися з "Ле Бльо" у бронзовому фіналі ЧС-2024 (7:1). Тоді наша збірна вперше в історії здобула нагороду світової першості.

