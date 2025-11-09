Енергія-ДЮСШ Багіра виграла Кубок України з футзалу

У неділю, 9 листопада, відбувся фінал Кубку України з фузалу серед жінок між МСК Дніпро та Енергією-ДЮСШ Багіра.

Представниці Києва та Лимана здобули мінімальну перемогу 3:2.

Нагадаємо, на шляху до вирішального матчу Багіра у серії пенальті переграла ДЮСШ імені Бутовського, а футболістки Дніпра розгромили Перемогу. Для Енергії-ДЮСШ цей кубок став другим поспіль.

Кубок України з футзалу серед жінок

Фінал, 9 листопада

МСК Дніпро – Енергія-ДЮСШ Багіра 2:3

Зазначимо, що сьогодні також відбувся останній матч 8 туру чемпіонату України з футзалу – Суха Балка зіграла внічию з Тайр Експерт.