Енергія-ДЮСШ Багіра виграла Кубок України з футзалу
instagram.com/wfc_energy/
У неділю, 9 листопада, відбувся фінал Кубку України з фузалу серед жінок між МСК Дніпро та Енергією-ДЮСШ Багіра.
Представниці Києва та Лимана здобули мінімальну перемогу 3:2.
Нагадаємо, на шляху до вирішального матчу Багіра у серії пенальті переграла ДЮСШ імені Бутовського, а футболістки Дніпра розгромили Перемогу. Для Енергії-ДЮСШ цей кубок став другим поспіль.
Кубок України з футзалу серед жінок
Фінал, 9 листопада
МСК Дніпро – Енергія-ДЮСШ Багіра 2:3
Зазначимо, що сьогодні також відбувся останній матч 8 туру чемпіонату України з футзалу – Суха Балка зіграла внічию з Тайр Експерт.